'Paquita la del Barrio' ¿Quienes son los personajes y actores que aparecen en la serie de Netflix?

Ciudad de México.- Por fin será contada la historia creadora de los más grandes himnos de despecho y desamor en la música mexicana. Netflix ha añadido un título más a su catálogo de bioseries con la llegada de Paquita la del Barrio, una producción que se suma al éxitos como Luis Miguel, la serie y La Guzmán. Ahora será retratada la vida de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, y que ya es una de las más vistas en la plataforma de streaming.

Paquita la del Barrio narra la vida de Francisca, una mujer que, a pesar de sus orígenes humildes y los innumerables retos que enfrentó, logró convertirse en una de las figuras más destacadas de la música ranchera mexicana. La serie abarca desde su difícil infancia hasta su ascenso a la fama, mostrando los problemas, engaños e infidelidades que marcaron su camino y que quedaron plasmados en sus canciones. Paquita es conocida por sus canciones sobre despechos e infidelidades; temas que son recordados por éxitos como Tres Veces Te Engañé, Rata de Dos Patas y Taco Placero.

La actriz Andrea Ortega Lee encabeza el elenco interpretando a Paquita la del Barrio. Andrea es conocida por su participación en la película Ramona y los escarabajos (2015) y ahora asume el desafío de encarnar a una de las cantantes más icónicas de México. Junto a ella, Erick Chapa interpreta a Camilo, Miguel Ángel Biaggio a Jorge, y Lambda García a Antonio. Completan el reparto Carlos Espejel como Eduardo Toscano, Tomás Goros como Epifanio, Sofía Garza como Viola Dorantes, Saúl Hernández como Javier, Dali González como Gerardito y Gloria Stálina como Clara. La bioserie de Paquita la del Barrio es una colaboración entre Sony Pictures Television y Teleset, que ya tienen una amplia experiencia en la creación de series biográficas de éxito.

Por otro lado, algunos han elogiado a la serie debido a las actuaciones y la construcción de una historia que explica el porqué detrás de las canciones. Cabe mencionar que las bioseries siempre incluyen elementos ficticios, tal y como se sabe de varios en la serie de Luis Miguel, donde se inventó el personaje de un entrañable soldado que lo acompañó en la filmación de La Incondicional.

Desde el 29 de mayo, los suscriptores de Netflix en toda Latinoamérica pueden disfrutar de Paquita la del Barrio. La serie está compuesta por 74 episodios, cada uno dará una mirada a diferentes etapas de la vida de la cantante. La producción ha captado la atención de los espectadores y se espera que sea uno de los grandes éxitos de la plataforma.

Hay que recordar que en el 2017 también se había lanzado una bioserie de la cantante que no fue de su agrado en aquel momento y la criticó sin piedad.

No me gustó lo que contaron, no me gustó que lo pensé que sería, no fue, de hecho, no la terminé de ver por lo mismo. Pensé que usarían mi voz para la parte musical y no fue así, estoy viva, mejor lo hubiera hecho yo y también me hubieran dado presencia ahí

Di los derechos de mi nombre, les Conte mi vida, pero metieron personajes que no sé de dónde los sacaron; me gustaría contar mi vida, pero lo que realmente es, dijo en aquel momento