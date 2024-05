Pleito en Televisa: Serrath desmiente a Ferka tras acusarla de acoso y bajarle a Jorge Losa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa las tensiones se elevaron y ha explotado un nuevo pleito que involucra a varias exestrellas, debido a que recientemente la reconocida actriz, Serrath, acaba de brindar una entrevista en la que desmiente rotundamente a la presentadora y también histrionista, Ferka, a las tan polémicas acusaciones de acoso al deportista ecuatoriano, Guty Carrera, y de haberle bajado al novio, el galán español, Jorge Losa.

Lamentablemente el nombre de la exparticipante de Enamorándonos ha estado en boca de todos por sus escándalos y no por su carrera, debido a que hace poco se ha señalado que ha "arruinado la vida" de los dos exparticipante de Guerreros 2020, Guty y Jorge, pues el ecuatoriano la acusa de acosarlo en redes sociales, mientras que otros afirman que al español lo separó de María Fernanda Quiroz al coquetearle por mensajes privados e insinuársele.

Ambos temas fueron abordados por la participante de MasterChef Celebrity en un reciente en vivo de Instagram, en la que la hundió por completo, señalando que el acoso a Guty ya era un modus operandi común y tenía pruebas, además de asegurar que sí se metió en una relación como dicen: "Creo que no habla muy bien de una persona que tiene un 'amor propio', que además usa este doble discurso que juegan al universo y al chakra y la chin... y que son buenos seres, y un buen ser no se mete en relaciones donde hay parejas o al menos no hay como un respeto propio. Imagínense, es una fila cañón de gente que es víctima de este ser mitómano, de mi tema yo tengo muy claro qué fue lo que pasó".

Ante este contundente ataque, la eactriz de TV Azteca al brindar una entrevista para el famoso comunicador español, Javier Ceriani, en vivo de la más reciente emisión de Chisme No Like, afirmó que no tenía idea del por qué estaba saliendo a decir todo aquello, asegurando que no iba a decir nada y simplemente les mandaba bendiciones y agradecimientos de ponerla en el ojo del público: "No tengo nada que decir de estas personas, les mando bendiciones y les agradezco que pongan su atención en mí".

Cabe mencionar que hasta el momento, el único de los involucrados que no se ha pronunciado a todo este escándalo es el reconocido exparticipante de La Casa de los Famosos México, y a través de sus redes sociales solamente ha declarado que siente mucho amor y respeto por Ferka, que todo terminó en los mejores términos y si en un futuro se daba la oportunidad podría regresar con ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui