¿Qué pasará con Inti ahora que Christian Nodal y Cazzu se han separado? Filtran esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace exactamente una semana, Christian Nodal y Cazzu estremecieron al mundo de la farándula después de que el cantante del regional mexicano anunciara a través de sus historias de Instagram que tanto él como la trapera argentina habían decidido tomar caminos distintos, por lo que su relación llegaba a su fin después de 2 años. Este hecho logró sorprender a propios y ajenos, puesto ambos acababan de tener a su hija, Inti.

A raíz de esto, la expareja ha estado en medio del ojo del huracán mediático, especialmente Christian Nodal, de quien la prensa del espectáculo no ha parado de hablar, comentando con quien podría haber iniciado una nueva relación o si ya le coqueteó a alguna famosa, como fue el caso de Tania Rincón el día de ayer o con la propia Ángela Aguilar durante su última presentación en Monterrey, Nuevo León, el pasado viernes.

¿Cómo será la relación entre Christian Nodal e Inti, tras separación con Cazzu?

Créditos: Internet

En el medio de todo, la gente está preocupada sobre qué ocurrirá con la relación de Christian Nodal con su hija de apenas ocho meses, Inti, quien nació en Argentina y por ende deberá permanecer junto a Julieta (nombre real de Cazzu). Ante esta serie de incertidumbre ni el cantante de Botella tras Botella ni la rapera han lanzado ningún comunicado; sin embargo, la revista TV Notas logró acceder a una fuente cercana a la expareja y contó algunos detalles.

Una de las cosas que más se le criticó a Nodal cuando salió la noticia de su separación con Cazzu era que habría abandonado a la rapera cuando Intia aún era una bebé recién nacida, por lo que en redes sociales como Twitter, el nombre de Christian se volvió tendencia, donde fue nombrado como un inmaduro e incluso algunos lo compararon con Anuel AA; sin embargo, la realidad es que el famoso no planea dejar de lado a su hija.

Aseguran que Nodal continuará cuidando de Inti tras ruptura con Cazzu

Créditos: Internet

Según información brindada por la fuente, Nodal se había enfocado en trabajar duro para poder generar el dinero suficiente y que, de esta manera, no le falte nada a su bebé. Asimismo, el informante intentó tranquilizar a la gente al aclarar que, sin importar lo que ocurra, Christian no dejaría de cuidar a Inti, por lo que es más que probable que lo veamos viajar de manera constante a Argentina para no perderse ningún momento en la vida de la infante.

“Es un excelente padre. Ha trabajado duro para darle lo mejor. La consciente mucho. Puedo meter las manos al fuego por él, porque sé que jamás la descuidará. Es su adoración”, indicó el informante.

Fuentes: Tribuna