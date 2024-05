Shock en Televisa: Actriz llega a 'Ventaneando' y revela que se escapó y casó en Las Vegas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberse retirado de Televisa, la famosa actriz de melodramas y cantante, Itatí Cantoral, recientemente logró dejar en completo shock a sus miles de fans, debido a que en su llegada a Ventaneando se sinceró sobre sus grandes amores, revelando que precisamente por amor este en secretó se escapó con su entonces pareja y se casó en Las Vegas, pero que al final no funcionó.

Cantoral por varias décadas fue una destacada estrella de la empresa San Ángel, especialmente por su papel de 'Soraya Montenegro' en María la del Barrio, sin embargo, desde hace varios meses que tiene un contrato firmado con el Ajusco, pues formó parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que la ha hecho dar una gira de medios por toda la empresa, siendo el vespertino uno de estos.

Por este motivo es que Itatí le brindó una entrevista en exclusiva a Pati Chapoy, en la que al hablar de sus grandes amores, recordó que uno de los hombres que mas amó en su vida fue un judío, señalando que si lo decía así y no por su nombre es por el hecho que debido a su religión y origen es que no pudieron casarse ni continuar juntos, destacando que para ella fue muy doloroso el perderlo.

Itatí habla de su gran amor con Pati. TV Azteca

Sin embargo, la presentadora de TV Azteca mencionó que su hermana le mencionó que se casó con alguien en Las Vegas, a lo que la actriz de Silvia Pinal, Frente a Ti, señaló que era verdad y que precisamente fue con él, pero que todo fue a escondidas pues la familia de él no lo aprobaba: "Sí (me casé en Las Vegas), pero nombre, no duró nada (el matrimonio) porque nada más era un trámite de ahí de Las Vegas, yo quería casarme y tener hijos porque era mi sueño".

Con él iba a ser difícil porque él era judío pero en aquella época, su familia no lo permitía. Era ortodoxo y para su familia él es el primogénito y para su familia era hasta doloroso, o sea, era un problema como Romeo y Julieta, no se pudo hacer nada porque estaban en contra y además yo creo que tampoco era la persona para mí", recalcó.

Tras esto, señaló que ahora lo ve como el destino para llegar a Eduardo Santamarina, recordando que en medio de todo eso le llegaron dos oportunidades, la primera en Aventurera, y la otra con su primer protagónico en Televisa, en donde el productor le llamó y "me dice: 'Te queremos dar tu primer protagonista, pero las protagonistas son buenas y no pueden salir bailando como Aventurera, por tanto no puedes salir en Aventurera porque te vamos a hacer tu telenovela con Emilio Larrosa y con Eduardo'", destacando que Carmen Salinas se enojó pero lo entendió.

Lo hizo muy bien Edith González (en Aventurera), que le tocaba a ella y a mí me tocaba Eduardo porque la novela fue un fracaso y justo antes de terminar el último capítulo él me estaba diciendo que fuéramos novios", concluyó al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui