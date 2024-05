Telemundo está que arde: Ariadna destroza a Aleska tras drama en 'LCDLF'; la llama "Rateska"

Comparta este artículo

Miami, EU.- La famosa y reconocida exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez, una vez más ha logrado hacer que Telemundo arda con un intenso chisme, debido a que en un reciente en vivo de redes sociales, habló de más y destrozó sin piedad a la polémica y reconocida modelo, Aleska Génesis, causando gran revuelo al momento de llamarla "Rateska", reavivado así las llamas del drama que vivieron en La Casa de los Famosos.

No es secreto para nadie que la modelo de origen venezolano y la ex Miss Universo originaria de Colombia, quedaron enemistadas más allá de una simple rivalidad entre cuartos, sino que a nivel personal se tiene un gran rencor y coraje, el cual no han tratado de ocultar ante las cámaras. Tras la salida de Ariadna, Aleska con Lupillo Rivera y el resto de sus colegas habló pestes, mientras que la exreina de belleza la tachaba de hipócrita y convenenciera.

Y ahora, tras casi dos semanas del gran final del afamado realirty show, las rencillas entre ellas hicieron arder a Telemundo y las redes sociales, pues a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha viralizado un video en el que se puede ver a Ariadna hablando con 'La Divaza' y llamando "Rateska" a Aleska, que es el apodo que se le dio por sus haters cuando ella estaba al interior de la casa.

Dicho momento ocurrió la noche del pasado miércoles 29 de mayo, cuando 'La Divaza' al hacer un en vivo en su cuenta de Instagram, mostrando que se estaba cambiando de 'look', recibió videollamada de Gutiérrez, a la cual le mostró un poco de su proceso y le dijo emocionado: "soy Aleska", a lo que Ariadna sin saber que estaba en un en vivo dijo: "Ay la Rateska", ocasionando que la influencer se riera y dije: "Amore cómo así, estoy en un en vivo", culminando así con ese tema y pasando a otro casi de inmediato.

Pero esos breves segundos bastaron para causar todo un revuelo en el que varios se lanzaron en contra de Ariadna y le señalaron que ella era una "falsa", pues su discurso dentro de la casa siempre fue de apoyo femenino y un alto a las agresiones físicas o verbales en su contra, mientras que los fieles fans de la modelo colombiana aseguraron que Aleska se expresó peor: "Desde que Ari salió de la casa, esa vieja no hizo más que hablar de Ariadna 24/7 por un mes seguido, calling her múltiple names (llamándola con múltiples nombres), invalidando el maltrato que vivió y demás, ¿y ahora se atacan porque Ari la llamo de una manera?, Pues soportan".

Fuente: Tribuna del Yaqui