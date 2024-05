Televisa, en shock: Aseguran que Cynthia Klitbo volvió a caer en duro vicio y así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Cynthia Klitbo ha vivido momentos muy duros a lo largo de su vida, pues ella misma ha denunciado que vivió maltratos con sus exparejas, además de que luego de su primer divorcio, cayó en depresión y conoció el alcoholismo en un intento de sentirse mejor. Aunque de esta situación ya pasaron varios años, a la fecha le sigue recordando esta etapa y recientemente se aseguró que volvió a caer en este vicio.

Durante la presentación de su nueva novela en Televisa, La Historia de Juana, Cynthia hizo frente a los rumores de su presunta adicción al alcohol, y aunque manifestó que de vez en cuando se toma sus copas, esto no significa que tenga un problema de salud por este motivo. "Me han dicho que soy alcohólica hace mil años porque me agarraron en 'El Torito' y otra ped... que me puse cuando mi hija estaba chiquita", respondió molesta.

La villana de los melodramas La dueña, El privilegio de amar y Velo de novia además agregó un fuerte recadito: "Que digan de mí lo que quieran". Y respecto al rumor de que llegaba tarde a sus llamados por sus problemas con la bebida, Klitbo comentó: "De todas maneras, ahí están mis productores, que te digan ¿cuándo llegué tarde?, ¿cuándo no he ido de memoria?, tú dime ¿en qué momento me voy a emped...?, ahora, si me ves el fin de semana y me andas correteando y me pongo ped...".

Yo como la Seoane, sí me gustan las fiestas, sí me divierto, tengo todo mi derecho de hacerlo".

Cynthia Klitbo desmiente haber caído en el alcoholismo

Cambiando un poco de tema, la mexicana se negó a opinar de la reciente polémica que enfrenta Sofía Castro por las críticas sobre su cuerpo. a pesar de presumir de una excelente relación de amistad con la mamá de la joven, Angélica Rivera. Klitbo no quiso emitir ninguna declaración sobre la hija de la ex primera dama de México, y molesta, recalcó que no volverá a hablar de alguna de ellas frente a los medios de comunicación.

No soy la vocera oficial de Sofía Castro, ni de Angélica, se los repito infinitamente, pueden levantar un teléfono, si se les da la gana les darán su entrevista. Si me van a preguntar de la señora Rivera y Sofía porque no les contesta el teléfono, pues me quito y no voy a hablar de eso", expresó tajante.

Posteriormente, la artista de 57 años explicó que su vida laboral la ha tenido alejada de los dimes y diretes de la farándula, motivo por el que tampoco tenía conocimiento de la controversia que vive actualmente Sofía: "Trabajábamos de lunes a sábado hasta las 9 de la noche, íbamos de memoria con 20 escenas, es decir, que no tuve vida ni para ver a mi hija, No tuve vida ni para ver a mi hija en estos 6 meses, mucho menos para sentarme a ver la televisión", detalló.

Fuente: Tribuna