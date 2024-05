'The Umbrella Academy' está de regreso para su temporada final; mira el trailer aquí

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una de las series que forma parte de las joyas del catálogo de la famosa plataforma de streaming está de regreso. Netflix consiente a todos los fans de The Umbrella Academy con el nuevo tráiler oficial de la cuarta temporada que acaba de lanzar. El programa se ha logrado consolidar como un éxito mundial y su próxima temporada promete seguir esa tendencia. A continuación te contamos todos los detalles sobre la trama, el reparto y la fecha de estreno de esta esperada temporada, además de que puedes ver el trailer.

El tráiler oficial de la cuarta temporada de The Umbrella Academy se estrenó hoy y ofrece un adelanto de lo que nos espera. Los fans podrán disfrutar de nuevas escenas llenas de acción, misterio y el característico humor negro de la serie. Esta nueva temporada comenzará justo donde terminó la tercera, con los miembros de la Academia enfrentando las consecuencias del plan ejecutado por Sir Reginald Hargreeves, interpretado por Colm Feore.

La cuarta temporada de The Umbrella Academy llegará a Netflix el 8 de agosto de 2024. Este anuncio ya ha comenzado a emocionar a los fans especialmente por el impacto que dejó el final de la tercera temporada, donde los personajes quedaron sin sus poderes tras intentar salvar al mundo de otro cataclismo.

La cuarta temporada de The Umbrella Academy contará con importantes incorporaciones al elenco. Entre las nuevas caras que se suman a esta entrega se encuentran Megan Mullally, Nick Offerman y David Cross. Estos actores se unirán al elenco principal, que incluye a: Elliot Page como Viktor, Tom Hopper como Luther, David Castañeda como Diego, Emmy Raver-Lampman como Allison, Robert Sheehan como Klaus, Aidan Gallagher como Five, Justin H. Min como Ben, Ritu Arya como Lila, Colm Feore como Sir Reginald.

A diferencia de las temporadas anteriores, esta cuarta entrega será más corta, con solo 6 episodios en lugar de los habituales 10. Los creadores han asegurado que cada episodio estará lleno de momentos inolvidables y giros sorprendentes.

La trama de esta nueva temporada girará en torno a los desafíos que enfrentarán los miembros de la Academia sin sus poderes. Después de los eventos de la tercera temporada, los personajes tendrán que adaptarse a su nueva realidad y encontrar nuevas formas de combatir las amenazas que se avecinan. El regreso del temido Sir Reginald Hargreeves plantea preguntas sobre sus verdaderas intenciones y el destino de la Academia.

La producción de la cuarta temporada se vio afectada por las huelgas de Hollywood del año pasado, lo que provocó un retraso en su lanzamiento. Inicialmente, se había planificado su estreno para principios de 2024, pero finalmente llegará en agosto. Este retraso, sin embargo, ha permitido que los creadores afinen cada detalle.

Netflix lanzó el nuevo tráiler a través de sus redes sociales y su canal oficial de YouTube y lo puedes ver arriba. La cuarta temporada de The Umbrella Academy marcará el final de la serie, un hecho que ha generado sentimientos encontrados entre los seguidores. Aunque la serie ha sido un éxito desde su estreno, esta decisión busca cerrar la historia de una forma especial ya que los creadores prometieron un final épico que honrará la historia de cada personaje y ofrecerá respuestas a las preguntas planteadas a lo largo de las temporadas.

