Tras 'infidelidad' a Gabriel Soto, Irina Baeva da fuerte noticia; revela retiro de Televisa

Ciudad de México.- Después de verse envuelta en fuertes rumores de infidelidad hacía el reconocido actor de melodramas, Gabriel Soto, la famosa y polémica actriz rusa, Irina Baeva, recientemente brindó una entrevista en la que no tuvo reparos en sincerarse y dar una fuerte noticia sobre su futuro al lado del galán de novelas y revelar el motivo por el que piensa en un próximo retiro de Televisa tras varios años al aire.

Años los nombres de Gabriel e Irina van ligados a la palabra infidelidad, pues se dice que el galán de novelas comenzó su relación con la rusa al ponerle los cuernos a su entonces esposa, Geraldine Bazán. Pero eso no ha sido todo, pues durante su tiempo en Mi Camino Es Amarte, también se dijo que tuvo un amorío con una de sus compañeras, sin embargo, hubo otros rumores de que esto fue más bien una venganza, ya que Irina le sería infiel con su ex, Emmanuel Palomares, especulaciones que revivieron al anunciar que van a trabajar juntos una vez más en Aventurera.

Y ahora, en una entrevista con Venga la Alegría, la estrella de melodramas como Vino El Amor, dejó enterrado el tema y por primera vez se sinceró sobre la posibilidad de convertirse en madre, señalando que ella adora a sus dos sobrinos y sí ha pensado en embarazarse en un futuro: "Yo la verdad es que feliz de la vida en el momento en el que Dios me dé esa bendición yo voy a ser muy feliz, yo vengo de una familia no muy grande, pero me considero una persona muy familiar".

Irina desea ser madre al lado de Gabriel. Internet

Ante este hecho, la actriz de Papá Soltero declaró que no vayan a comenzar con las especulaciones, pues en realidad ahora tiene varios proyectos en mente y de seguro no será pronto cuando de la noticia, pero que sí en un futuro está la posibilidad: "Por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero en algún futuro, a lo mejor lejano, no muy lejano, no lo sé, ahora sí que como el universo me lo conceda".

Sorpresivamente, Baeva señaló que en el momento en que ella sepa que será madre, va a dejar el mundo del espectáculo para disfrutar de su embarazo, del nacimiento del bebé y sus primeros meses, por lo que podría estar fuera un par de años y luego retomaría su carrera: "Cuando yo tome la decisión de ser mamá, para nada lo considero como algo malo, me tomaré mi tiempo, porque también es una etapa a disfrutar, a disfrutar el embarazo, disfrutar con tu pareja, disfrutar del nacimiento del bebé, disfrutar esos primeros meses, y luego ya espero poder luego regresar a seguir trabajando y echarle ganas".

En cuanto a si el galán de melodramas como La Fuerza del Destino desea convertirse en padre de nuevo, la rusa señaló que lo han hablado y que ambos están de acuerdo, pero que aún no están en la tarea de ser padres: "Creo que la pareja siempre, las dos personas, tienen que ir en la misma dirección, claro que los objetivos, las metas de queremos formar una familia, claro que se ha platicado y no es de que va a ser el día de mañana, pero en el momento en que los dos en conjunto tomemos esa decisión, seguramente ustedes van a ser los primeros en saberlo o si no lo inventarán".

Fuente: Tribuna del Yaqui