“Un payasito con cortas habilidades”: Jorge Falcón arremete contra Brincos Dieras

Ciudad de México. - En una reciente entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, el cual es conducido por Gustavo Adolfo Infante, el reconocido comediante Jorge Falcón arremetió contra su colega Roberto Carlo, mejor conocido como Brincos Dieras. El comediante dejó ver su desagrado por el estilo de comedia de su compañero, generando polémica en el mundo del entretenimiento.

Para quien no lo conozca, Roberto Carlo es originario de Monterrey, Nuevo León y ha ganado bastante público tanto en México como en Estados Unidos gracias a su humor irreverente y sus rutinas de doble sentido. Conocido artísticamente como Brincos Dieras, el comediante ha cosechado éxitos en varios teatros y foros de comedia. Sin embargo, su estilo no es del agrado de todos, incluidas algunas celebridades del ámbito humorístico.

Jorge Falcón arremete contra Brincos Dieras. Foto: Internet

Durante la entrevista, Falcón, un ícono de la comedia mexicana, no se contuvo al expresar su opinión sobre Brincos Dieras. Cuando Infante le preguntó directamente si le gustaba la comicidad de su colega, Falcón respondió de forma contundente: “Si a eso le llaman comicidad… Más bien, se me hace un payasito que entretiene con sus cortas habilidades... No hay mucho, el clásico que sube y pide un aplauso para las mujeres, un grito... No se me hace una habilidad. No es un arte, es burlarse de la gente, hablarle con cosas fuertes”.

A pesar de su dura crítica, el comediante reconoció el éxito que ha tenido su colega y validó que a su público le guste su estilo de comedia. “Pero a él le va bien y a la gente que lo sigue le gusta eso, y es válido. ¿Qué le puedo desear yo? Que le vaya bonito”, subrayó.

Jorge Falcón también aprovechó la ocasión para recordar a comediantes que, de acuerdo con él, sí dejaron una huella significativa en la industria, como Memo Ríos. “Siguieron otros comediantes que a lo mejor no quedaron arriba, pero quedaron en un buen lugar y son muy simpáticos”, comentó Falcón.

Hasta ahora Brincos Dieras no ha dicho nada sobre las declaraciones de Falcón. Sin embargo, sus seguidores están a la espera de una posible respuesta, mientras el debate sobre los distintos estilos de comedia continúa en las redes sociales.

Fuente: Tribuna