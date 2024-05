Adiós Televisa: Daniela Castro llega a 'Ventaneando' y la humillan; hará novela en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 31 de mayo la famosa actriz Daniela Castro dio tremenda sorpresa debido a que confirmó su debut en la empresa TV Azteca, luego de décadas de trabajo en Televisa. La villana de las telenovelas fue recibida con alfombra roja en el programa Ventaneando, pero vivió un incómodo momento luego de que una de las presentadoras la llamara "abuela" en televisión nacional.

La actriz mexicana se sumará a las filas del Ajusco como parte del elenco de la telenovela Cautiva por amor, que se estrenará en Azteca Uno en unos meses más. Daniela participó en melodramas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Mi pecado, Lo que la vida me robó, Una familia con suerte y Me declaró culpable del Canal de Las Estrellas, hasta que hace 5 años decidió retirarse tras el escándalo del supuesto robo en Estados Unidos.

Daniela Castro confirma su debut en TV Azteca

Sin embargo, este 2024 Daniela volverá a la pantalla por la puerta grande de la mano de Azteca, donde ya se sospechaba estaba grabando una nueva novela. Este viernes la intérprete visitó a Pati Chapoy y al equipo de Ventaneando en el foro por primera vez, pero vivió un momento muy inesperado. Resulta que la periodista Linet Puente le insinuó su debut como abuela y ella reaccionó de una forma muy particular.

A pesar de que es madre de dos guapas jovencitas Daniela y Alexa, y el preadolescente, Gustavo, la reconocida actriz todavía no tiene nietos. Sin embargo, Puente le preguntó: "¿Cómo está tu vida, tus hijas?, sabemos que estás en una nueva etapa en su familia", e inmediatamente Pati Chapoy mencionara "pero eso fue hace 11 años", refiriéndose al hijo menor de Castro, pero Linet refutó: "¿pero no es abuela?".

¿Cuál abuela?... No, todavía no estoy preparada para ese paso por favor".

Posteriormente, Daniela aclaró que su etapa de abuela solo la está viviendo en la ficción: "En la novela tengo una nieta e hicimos una escena de 'abuelita, no sé qué', es una preciosura de niña, y volteé y le dije 'mi amor, lo dejamos en Tita ¿no?'". Aunque la protagonista de telenovelas no descarta que sus hijas en algún momento le den la feliz noticia de un embarazo, Castro consideró que no sería adecuado que lo hicieran en este momento de sus vidas.

Tengo un pilón de 11 años, olvídate… Me encantaría ser una abuela joven, pero mis hijas están muy chicas como para casarse, no, no, no. Con tantos sueños, que viaje, conozcan y no… todavía no", aclaró la artista de 54 años.

Sin pronunciar más sobre el incidente, Daniela y Pati Chapoy volvieron a hacer promoción sobre el nuevo proyecto en el que trabaja Castro y finalmente, Linet Puente envió a una pausa comercial admitiendo su error al aire. Se sabe que en el melodrama Cautiva por amor participarán otras grandes artistas como Litzy y Alejandra Toscano, esta última regresa también a la televisión luego de años retirada.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando