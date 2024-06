Alexa Hoffman NO quiere volver a ver a su hermana; le reprocha por no defenderla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alexa Hoffman y Daniela Parra, quienes fueron muy unidas durante su infancia, ahora viven un momento tenso que las ha distanciado y las ha puesto una contra la otra. Las acusaciones de abuso por parte de Alexa hacia su padre, Héctor Parra, han generado una división entre ellas, pues mientras que Alexa no quita el dedo del renglón del juicio contra el actor, Daniela lo defiende y sugiere que su hermana ha sido influenciada por su madre, la actriz Ginny Hoffman.

De acuerdo con una entrevista reciente a Hoffman, ya no hay posibilidad de reconciliación con su hermana. Ante las cámaras y micrófonos del programa Chisme No Like, manifestó su deseo de no volver a tener contacto con Parra, a quien considera parte del problema al ponerse del lado a su agresor.

En medio de toda esta polémica, Alexa Hoffman lanzó duras críticas y cuestionamientos hacia su hermana mayor. La ha tildado de "victimaria" y ha preguntado a la gente por qué la respalda si es ella quien aboga por un hombre responsable de abuso. Además, le reprochó a Daniela por no haberla protegido durante los momentos difíciles que enfrentó. Si bien reconoce que Daniela no es la culpable de lo que vivió a manos de su padre, Alexa le asignó cierta responsabilidad como hermana mayor.

Yo tampoco (quiero volver a verla)… es una victimaria más, aunque me digan que por qué la acuso, porque lo es, ¿por qué la defienden tanto si está defendiendo a un abusador?, ¿por qué no protegió a su hermana chiquita?".

En cuanto a Daniela Parra, tampoco ha guardado silencio e incluso hizo fuertes acusaciones. Según explicó ante medios de comunicación, alguien buscaría perjudicarla al hacerle rituales de brujería con tierra de panteón. La emprendedora, conocida por su negocio de venta de tamales, ha encontrado evidencia cerca de su local, donde suelen abandonar animales muertos, alimentos echados a perder y costales de tierra.

Según Daniela, el hermano de Paulina Garriga, expareja de su padre, la llamó para alertarla sobre posibles prácticas obscuras por parte de esta mujer. Pero las sospechas no terminan ahí. Daniela también ha levantado la posibilidad de que Ginny Hoffman. Pese a todo, se dijo tranquila y confía en que "todo se regresa". Por tanto, quien esté detrás de estas actividades tendrá su karma tarde o temprano.

Fuente: Tribuna Sonora