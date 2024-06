Angelique Boyer confiesa porqué prefiere estar separada de Sebastián Rulli y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Angelique Boyer y el actor Sebastián Rulli tienen varios días siendo tendencia en redes sociales y medios de comunicación, luego de que ambos confirmaran que no viven juntos a pesar de que tienen una década de romance. Tras todo el revuelo que causó esta información, ahora la intérprete francomexicana volvió a pronunciarse y compartió cuáles son los beneficios de estar separada de su novio.

El galán argentino y la protagonista de novelas como Teresa, Lo que la vida me robó y El amor invencible siempre han sido un ejemplo para las nuevas generaciones que al igual que ellos, no desean tener hijos juntos. Sin embargo, la noticia de que no viven en el mismo domicilio 'le voló' la cabeza a muchos, pues consideran que es una excelente decisión y que este podría de ser el secreto de que su noviazgo sea tan sólido.

Recientemente la prensa se encontró a la pareja en el Aeropuerto de la Ciudad de México y Angelique reveló más detalles de la relación que actualmente mantiene con el exesposo de Cecilia Galiano. La estrella de 35 años asegura que para los dos es saludable no estar todo el tiempo unidos, e incluso se valoran de esta manera. Cuando un reportero la cuestionó sobre lo que sucederá cuando alguno de los dos no se extrañe, Angelique refutó:

En el momento en que pase eso va a ser preocupante, pero siempre es saludable extrañarse, es lindo extrañar y valorar todo eso. Estamos contentos, vamos tranquilos, vamos felices".

Sebastián Rulli y Angelique Boyer viven separados

Mientras que Rulli decidió cambiar de tema, y ante medios como Venga la Alegría reveló que no ha sido nada difícil ser padre de un adolescente, pues tiene un vínculo muy fuerte con su hijo Santiago, fruto de su relación con Cecilia. "Con mucha comunicación, mucha confianza, estando al 100 por ciento al pendiente de él, trato de no fallar, dando un buen ejemplo. No, ninguna pregunta fuerte, en esta época si te asustas de algo estás fuera de sintonía", declaró.

Finalmente, el intérprete de telenovelas como Tres veces Ana, Los ricos también lloran y Un gancho al corazón se dijo orgulloso de que su vástago continúe especializándose en el basquetbol y confesó que ya se encuentra en la época en que le empieza a hablar de las novias. "Si hablamos mucho de eso también, por supuesto", explicó el actor al respecto.

Fuente: Tribuna