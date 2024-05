Eduardo Capetillo Jr. confirma ruptura con su novia y ¿revela romance con Lucerito?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que, en cada reality show en el que aparecer Eduardo Capetillo Jr, es emparejado con alguna de sus compañeras de trabajo. Un ejemplo de ello ocurrió hace un año, cuando el hijo de Biby Gaytán fue relacionado amorosamente con la actriz Fabiola Campones, quien le sacaba sus buenos años de diferencia; sin embargo, el propio cantante y la actriz se encargaron de desmentir dichos rumores de manera constante.

A casi 1 año de esto, Eduardo Capetillo Jr vuelve a ser emparejado con una de sus compañeras de casting y esta vez se trata de Lucerito Mijares, con quien participó en el programa Juego de Voces, en el que actuaron cantantes consagrados y sus propios descendientes, pero… ¿por qué la gente considera que harían buena pareja? Todo deriva de la vibra que ambos jóvenes desprendía en el escenario, lo que propició que la audiencia comenzara a notar mucho potencial entre ambos.

Lamentablemente el programa llegó a su fin y tanto ‘Lalo’ como la propia Lucerito han dejado en claro que, entre ellos, no existió nada más que una gran amistad, pero, las cosas podrían estar por cambiar y es que, Capetillo, confirmó que acababa de terminar una relación con una mujer que lo acompañó a un evento, por lo que muchos vieron esto como una especie de señal para la cantante de 19 años: “Sí, bueno, fui con mi novia… ya mi exnovia. Estamos solteros”, dijo el intérprete durante una entrevista con De Primera Mano.

Pese a que mucha gente comenzó a arrobar a Lucerito Mijares para decirle que su momento había llegado, la realidad es que la propia cantante ha dejado en claro que nada podría ocurrir entre ellos y no precisamente porque ella no quisiera, sino porque considera que Eduardo Capetillo Jr no la ve como una potencial pareja. Un ejemplo de ello ocurrió durante una entrevista en la que la joven declaró que ambos son grandes amigos, pero que él no tiene sentimientos por ella.

“Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero pues bueno, yo respeto sus decisiones. Está bien guapo, pero no, no me pela”, dijo Lucerito.

Cabe señalar que, desde hace varios años, Lucerito se ha mostrado como una joven muy enamoradiza de algunas celebridades, entre ellos, se puede nombrar al actor ganador del Oscar, Brendan Fraser, a quien acusó de ser su esposo cuando ganó la estatuilla hace poco más de 1 año, así como también declaró que el hijo de Alan Tacher le parecía bastante atractivo; sin embargo, hasta el momento no se le conoce ninguna pareja oficial.

