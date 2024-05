Exedecán de TV Azteca da trágica noticia de exactor de Televisa; él mataría a Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exedecán de TV Azteca y Televisa mexicana, Paola Durante, recientemente ha respondido un sin fin de verdades sobre su arresto, pero lamentablemente también ha salido ha dar una trágica noticia con respecto al exactor de la empresa San Ángel y conductor de TV, Jorge Gil, señalando además de todo que él sería quién mataría al famoso y difunto presentador, Paco Stanley, al que a ella acusaron de asesinar.

Durante por casi dos años estuvo detrás de las rejas acusada de estar detrás del asesinato del presentador de Pácatelas, junto al también presentador, Mario Bezares, de lo cual fueron exonerados y puestos en libertad por falta de pruebas. Tras su liberación, la exmodelo tomó la decisión de alejarse del mundo del espectáculo y se ha negado a hablar de este tema que la ha seguido desde aquel fatídico día.

Pero ahora, tras el estreno de la serie, ¿Quién lo Mató?, ha decidido no callarse más y hablar de su verdad, comenzando con Gil, afirmando que no era como se le veía en la televisión, y que considera que estuvo detrás del asesinato del padre de Paul Stanley, pero los inculpó: "Les voy a contar algo que viví muy feo, que fue un día muy duro para mí porque estábamos en una audiencia... estábamos Mario y yo en una rejilla y veo acercarse a Jorge Gil y le dice a Mario 'no te la vas a acabar, te voy a hundir, de aquí no vas a salir'", expresando que la amenaza fue con tal odio que sintió terror.

Ante esto, Paola en una entrevista con Sale el Sol, recalcó que para ella, Jorge es el verdadero hombre detrás del plan para terminar con la vida de Paco: "Yo creo que si fue él (culpable del crimen), está pagando ya con estar encerrado, no sabemos nada de él". Según Durante, Jorge paga con su salud el mal que hizo con matar a Paco y culparla junto a Bezares, confesando que actualmente estaría atravesando por una terrible enfermedad que lo tendría en silla de ruedas, aunque no dijo cual: "Mi hermano lo vio hace meses en una silla de ruedas, lo vio con la cara así (se inclina hacia delante) agachado, lo vio mal. Creo que cuando tú haces algo mal, la vida te lo cobra no en el infierno, sino en la vida real".

La exmodelo mexicana quiso dejar en claro que lo que Jorge dijo en su libro, Mi Verdad 7 de Junio de 1999: El Caso Stanley, fue una absoluta mentira, explicando que aunque sí lo fue a ver al hospital, fue para darle su apoyo y dejarle un obsequio, no para tratar de cubrirse: "Él dijo en su libro que yo me acerqué y que super nerviosa le dije 'Oye, Jorge, ¿qué viste? ¿Viste algo? Si viste algo por favor dime, te dejo mi tarjeta'. En ningún momento tuve esa relación con Gil, nunca le dije nada (de eso), estaban su esposa, mi hermana, una amiga.

Finalmente, Paola señaló que no culpa a Jorge por la actitud que tuvo, pues ella cree que todo lo hizo con tal de no ser descubierto y de estar en su lugar podría haber actuado igual. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce del paradero de Gil y por lo tanto no se tiene manera de confirmar si está enfermo o no.

