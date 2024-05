Fans se lanzan contra 'Kimetsu No Yaiba' por el último episodio del anime por esta razón

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Kimetsu No Yaiba (o Demon Slayer) es una de las series más queridas por la comunidad otaku debido a su excelente historia, así como por la gran animación que la ha caracterizado desde que se estrenó en el año 2019. De hecho, cada vez que un episodio sale en emisión, la gente se muestra emocionada y suelen hacer que el nombre de algún personaje o de la misma serie se vuelva tendencia en X.

Sin embargo, esta situación no se replicó durante el pasado fin de semana, cuando se estrenó el nuevo episodio, ¿la razón? Resulta ser que los fanáticos no se encuentran felices por la manera en la que Ufotable, casa productora de Kimetsu No Yaiba, está adaptando la serie. Como todos saben, actualmente se está emitiendo el arco del Entrenamiento de los Pilares, el cual es bastante breve, por lo que el anime solo tendrá ocho episodios.

Fans de 'Kimetsu No Yaiba' destrozan la serie

Créditos: Internet

Es bajo este contexto que la mayoría de los fans se molestaron durante la emisión del último capítulo debido a que podría considerarse como de relleno. Y es que, según las quejas, el episodio apenas y adaptó una hoja y media del manga; mientras que el resto de las escenas eran completamente originales del anime. Esta táctica suele ser utilizada con frecuencia por los animadores cuando tienen poco material con el cual trabajar.

Generalmente, el relleno en una serie no es tan malo, ya que, en ocasiones permite que el autor incluya ideas que no pudo colocar en el manga, al tiempo en el que ayuda a que los fans vean otra faceta de sus personajes preferidos; pero en este caso, los seguidores de Demon Slayer no recibieron de buena manera el relleno en la serie, puesto consideran que se están desperdiciando recursos para el momento del clímax de la historia.

Fans de 'Kimetsu No Yaiba' no están de acuerdo con la nueva adaptación

Créditos: Internet

Cabe señalar que no todos se han mostrado molestos con la decisión de Ufotable de incluir escenas originales en la trama del anime, puesto también existen aquellos que valoran este tipo de contenidos, puesto de esta manera enriquecen mucho más la experiencia de quienes ya leyeron el manga y saben qué es lo que va a ocurrir, de esta manera, la gente puede llevarse gratas sorpresas al momento de volver a ver la historia de ‘Tanjiro Kamado’.

Fuentes: Tribuna