FOTO: Peso Pluma se hace impresionante cambio de 'look' y reaparece irreconocible

Ciudad de México.- Si algo ha llamado poderosamente la atención de los miles de mexicanos es el característico corte de cabello de Peso Pluma, mismo que era muy famoso en los años 80, pero que en la actualidad casi no se utiliza. Según declaraciones del cantante de Ella baila sola, dicho look surgió durante un viaje a Colombia, donde acudió con un estilista en busca de una nueva imagen; fue así que el hombre le hizo un característico mullet con patillas difuminadas y flequillo despuntado.

La realidad es que, en un comienzo, no le agradó demasiado cómo había terminado, siendo que Hassam (nombre real de Peso Pluma) le reclamó al barbero por lo que le había hecho; sin embargo, después de grabar su primer video y verse en pantalla, se percató de que su aspecto no le sentaba para nada mal, por lo que decidió dejarse ese estilo durante bastante tiempo, al grado en el que hizo que dicho look se volviera tendencia nuevamente.

Sin embargo, se dice que todo tiene un principio y un final, hecho que el propio Peso Pluma dejó en claro durante la madrugada de este viernes, 31 de mayo, cuando compartió algunas imágenes en las que se le veía con un estilo completamente distinto, algo que para nada dejó indiferentes a los fans de la estrella de corridos tumbados bélicos, quienes no tardaron en convertir su nombre en tendencia en redes sociales.

Resulta ser que el intérprete decidió cortar su cabello de una manera un poco más actual, como era de esperarse, las fotografías rápidamente salieron a la luz y fueron compartidas por diversos portales de medios de comunicación, tal es el caso de la cuenta de Instagram del programa matutino de Televisa, Hoy, donde revelaron el extraordinario cambio de aspecto de Peso Pluma, quien incluso se podría decir que luce mucho más joven.

Como era de esperarse, hubo gente que no creía en el nuevo ‘look’ del joven cantante, puesto con el desarrollo de las Inteligencias Artificiales, todo puede ser alterado de tal forma que el público no lo note; sin embargo, Peso Pluma decidió romper con dicha creencia y compartió otra fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde se ve que, en realidad, si se cortó su cabello. Y tú, ¿qué piensas?, ¿consideras que su decisión fue positiva o negativa?

