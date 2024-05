Gabriel Soto toma drástica decisión con Irina Baeva tras reencuentro con Emmanuel Palomares

Ciudad de México.- Durante los últimos días la prensa volcó su atención en Gabriel Soto e Irina Baeva de nueva cuenta, debido a que se confirmó que la famosa volvería a trabajar con su exnovio Emmanuel Palomares y de inmediato se mencionó que el mexicano podría estar celoso de esta situación. Recientemente, los reporteros se encontraron al galán de novelas en el aeropuerto y habló de este tema, además de que dio una importante noticia.

En primer lugar, el actor habló en relación al estreno de la obra Aventurera, donde Baeva será la protagonista: "Creo que finalmente va a dar una sorpresa, Irina es una mujer que le hecha todas las ganas a sus proyectos, que es muy disciplinada y le va a salir muy bien". En este sentido, Soto dijo no sentir celos de su colega venezolano, Emmanuel Palomares, quien hace 10 años tuvo una relación amorosa con su futura esposa.

Ese capítulo ya se cerró hace muchísimo tiempo, ella misma lo dijo, y no pasa nada, como lo dije en una entrevista en Miami, somos adultos y nos ha tocado trabajar con exes y pues no pasa nada, es un medio muy cerrado y va a suceder tarde o temprano, yo ya trabajé con una ex en una novela, y no pasa nada. Confío mucho en mi mujer", declaró.