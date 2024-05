Músico de La Adictiva se despide de su hija; le dio desgarrador mensaje antes de morir

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el gremio del regional mexicano y el público se ha unido al lamentable luto que envuelve a los integrantes de la banda La Adictiva debido a que uno de sus músicos está atravesando la dolorosa muerte de su hija de solo 8 años. Se trata de Martín Rodríguez, mejor conocido como 'Chucky', quien en días pasados anunció la triste partida de su pequeña Alinha Rodríguez Osuna.

De acuerdo con diversos medios, la infante falleció el 27 de mayo de 2024 en un hospital de Mazatlán, Sinaloa, donde llevaba varios días luchando por su vida. Y es que desde que era una bebé fue diagnosticada con el síndrome de Alagille, enfermedad compleja que afecta varios órganos del cuerpo como el hígado, el cerebro, el corazón, los ojos y la cara. No obstante, se desconoce cuál es la causa exacta de su muerte.

La terrible noticia del fallecimiento de Alinha la dieron tanto 'Chucky' Rodríguez como la mamá de la pequeña, a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales. En la cuenta de Instagram de la niña, publicaron lo siguiente: "Con el corazón destrozado anunciamos el fallecimiento de nuestra hija... Gracias por regalarnos los meses más bonitos de nuestra vidas", escribieron y también dejaron una reflexión de su hija.

No me ido, sigo aquí a tu lado solo en diferente forma; búscame en tu corazón y ahí me encontrarás, en el amor que siempre vivirá, en esos momentos en que te sientes, solo búscame en tus pensamientos y ahí me encontrarás, en esas dulces memorias que permanecen fuertes, búscame en el cielo y allá me veras sonriendo hacia abajo desde el glorioso cielo de Dios".