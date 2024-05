Nicki Nicole lanza su nuevo sencillo 'Cafecito' junto a GORDO y Sech; escúhcalo aquí

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El DJ y productor nicaragüense-estadounidense GORDO estrenó Cafecito, un nuevo sencillo que cuenta con la participación de la sensación argentina Nicki Nicole y la estrella panameña Sech. Este tema promete convertirse en lo más sonado del verano y mostrando una vez más que la música latina puede fusionarse con cualquier género.

En Cafecito, GORDO fusiona a la música música electrónica con los ya bien reconocidos sonidos latinos. Nicki Nicole aporta su estilo único con su inconfundible voz mientras que Sech añade su sello que marca el reguetón panameño. El sencillo fue lanzado hoy 31 de mayo y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para celebrar su lanzamiento, GORDO ofreció un set extendido en The Brooklyn Mirage el 30 de mayo, donde la marca de eventos TARAKA de GORDO tomó el control del escenario con artistas como Harvy Valencia, KAS

GORDO/ Crédito: Internet

El DJ nicaragüense-estadounidense ha trabajado previamente con artistas de la talla de Feid, Maluma y El Alfa. Las giras de GORDO alrededor del mundo incluyen actuaciones en Europa, Asia, América del Norte y América del Sur, fueron una influencia para crear este tema, según señaló el mismo productor. Diamante Blackmon, conocido en el mundo de la música como GORDO ha tenido importantes colaboraciones.

Anteriormente conocido como Carnage, su transición a la música house bajo el alias GORDO ha sido marcada por éxitos como Fallin Luv, TARAKA, With You con Adriatique, RIZZLA y R U 4REAL. Recientemente, GORDO adelantó su próximo álbum en una sesión exclusiva para el Keinemusik Radio Show, donde presentó su nuevo estilo sonoro. Cabe resaltar que compromiso con la música va más allá de la creación de ritmos pegajosos; también está dedicado a construir escuelas y centros educativos en Nicaragua y Guatemala.

Los lanzamientos previos de GORDO, como Hombres y Mujeres con Feid, El Más Chingon con El Alfa y Parcera con Maluma, han sido aclamados por los fans del urbano. Su trabajo en el álbum Honestly, Nevermind de Drake y en For All The Dogs ya lo han colocado como uno de los productores más influyentes en la música contemporánea.

GORDO ha sido reconocido como el productor #1 de Billboard Hot 100 y el DJ hispano #1 en el DJ Mag Top 100 durante dos años consecutivos. Su Essential Mix debut en BBC Radio también fueron momentos destacados en su carrera en ascenso.

Fuente: Tribuna