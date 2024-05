Peso Pluma sorprende con cambio de look y las redes estallan con los memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El jueves 30 de mayo las redes sociales explotaron cuando el popular cantante de corridos Peso Pluma mostró una fotografía en donde se le veía un poco diferente. Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, decidió mostrar un drástico cambio de look que sorprendió hasta los que no son sus fans.

El famoso intérprete del regional mexicano subió un video en sus historias de Instagram, donde se le ve frente al espejo de un baño, recién salido de la ducha. En el video, Peso Pluma utiliza su teléfono para grabarse, manteniendo el flash de la cámara encendido, lo cual impide ver su rostro claramente, pero permite apreciar claramente que tiene un nuevo corte de cabello.

Crédito: Instagram

Desde sus inicios en la música, Peso Pluma se distinguió por su característico corte mullet, que se convirtió en una parte esencial de su imagen. Este estilo fue replicado por muchos de sus fans y llegó a ser un tema de debate en varias escuelas mexicanas, donde algunos menores fueron sancionados por imitarlo.

Peso Pluma decidió cambiar su icónico mullet que lo caracterizaba por un estilo más elegante y esto inmediatamente causó revuelo. Las redes sociales se inundaron de memes y reacciones, generando cientos comentarios y hasta análisis sobre su nueva apariencia. La analista Maryfer Centeno también se unió al debate, explorando el impacto de este cambio en la imagen pública del cantante.

Crédito: Twitter

El nuevo look de Peso Pluma como era de esperarse, ya generó varios memes que han invadido plataformas como Twitter e Instagram. Entre los comentarios más destacados se encuentran: "Ay Peso Pluma, fíjate que no te había visto bien”. "Peso Pluma ahora parece el hermano menor de Jacob Elordi”. "Quedé embarazada”. "El efecto Annita es algo sorprendente”. "Un buen corte no le dará talento a Peso Pluma”. "Sinceramente, Peso Pluma siempre fue más guapo que Nicki Nicole”. "Se hizo la misma cirugía que Héctor Herrera”. "Al fin se quitó esas greñas”.

Crédito: Twitter

Cabe mencionar que en una reciente entrevista con Jimmy Fallon, Peso Pluma habló de su famoso corte del cabello ya que el conductor le preguntó la razón de llevarlo. El cantante se sinceró y dijo que en realidad no le gustaba, sino que fue una accidente de su barbero, pero debido a lo famoso que se hizo el estilo decidió dejarlo, al menos hasta el día de hoy que todo cambió.

Crédito: Twitter

Crédito: Twitter

Uno de los memes más recurrentes compara a Peso Pluma con el futbolista Héctor Herrera, sugiriendo que el cantante se sometió a una cirugía similar, y claro que no podía faltar el Calamardo guapo de la famosa serie de Nickelodeon Bob Esponja; míralos todos y diviertete con las ocurrencias de internet.

Fuente: Tribuna