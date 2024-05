¿Quién es Vera Wang? Conoce a la diseñadora de 74 años que desafía a la edad

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Vera Wang, es una famosa diseñadora de moda que ha cautivado las pasarelas y las redes con extraordinarios diseños en la moda, aunque también lo hizo recientemente con su apariencia juvenil que parece desafiar el paso de los años en ella. A punto de cumplir 75 años, Wang sorprendió a sus seguidores y a la industria de la moda con su aspecto que parece ser de una persona muchos años menor.

La diseñadora, nacida en Nueva York, se convirtió en noticia recientemente al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotos en traje de baño. Las imágenes, que la muestran posando junto a una piscina en los Hamptons, Nueva York, rápidamente se volvieron virales, acumulando más de 14 mil likes y cientos de comentarios que la halagan.

Mi momento Slim Aarons... Feliz verano, escribió Wang junto a las fotos, en referencia al famoso fotógrafo conocido por capturar el glamour de las élites sociales

Lo que más sorprende a sus seguidores es el secreto que Wang reveló sobre su estilo de vida. En varias entrevistas, ha mencionado que su secreto para mantener una apariencia juvenil incluye hábitos poco convencionales. “Trabajo, dormir, un cóctel de vodka y no mucho sol”, dijo Wang, que también habló de su afición por la comida rápida, incluyendo McDonald’s y Dunkin’ Donuts.

Los seguidores de Wang en Instagram no tardaron en expresar su asombro. Comentarios como “¿Cómo es posible que te veas así a esa edad?”, “El tiempo se inclina ante ti y deja de moverse” y “¡Estás envejeciendo hacia atrás, hermana!” llenaron la publicación mostrando su admiración por la diseñadora, pero sobre todo su sorpresa e incredulidad.

La carrera de Vera Wang es tan impresionante como su apariencia. Comenzó su carrera en el mundo de la moda tras dejar el patinaje artístico, un giro que la llevó a trabajar para prestigiosas marcas como Vogue y Ralph Lauren antes de abrir su propia boutique. Con el tiempo, se ha consolidado como una de las diseñadoras más influyentes de la moda nupcial, vistiendo a celebridades como Gwen Stefani, Selena Gomez, Zendaya, Hailey Bieber, y muchas más.

Entre sus muchos reconocimientos, destaca el premio a Diseñadora de ropa femenina del año del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) y el premio André Leon Talley Lifetime Achievement Award de la Savannah College of Art and Design. Su influencia también se ha visto reflejada en la cultura popular, con apariciones en series de televisión como Gossip Girl y Sex and the City, donde sus diseños han sido lucidos por los entrañables personajes de los programas. Más allá de la moda, Wang también demuestra que tiene un fuerte compromiso con la comunidad, ya que se involucra constantemente en proyectos de educación y bienestar.

La apariencia juvenil de Wang por su parte, ha generado discusión y debates sobre los secretos de su longevidad y jovialidad. Aunque algunos especulan que usa carísimos tratamientos de belleza o que más bien tiene una genética privilegiada, Wang insiste en que su enfoque en el trabajo y el disfrute de pequeñas indulgencias diarias son clave.

No se trata solo de lo que comes o bebes, sino de cómo vives tu vida y te apasiona lo que haces”, ha señalado en varias ocasiones

