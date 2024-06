¿Reconciliación a la vista? Will Smith y Jada Pinkett acuden juntos a evento promocional

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Will Smith y Jada Pinkett Smith sorprendieron a todos al ser vistos juntos en el estreno de Bad Boys 4 en Los Ángeles. Esta fue la primera vez que la pareja se mostró en público desde que anunciaron su separación el año pasado. Posaron para los fotógrafos y mostraron una actitud cariñosa y sonriente durante el evento público. Este gesto pone punto final a los persistentes rumores sobre la posible tensión y enojo entre la pareja.

La noticia de su separación tomó por sorpresa a muchos seguidores, ya que Will y Jada siempre fueron considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood. Sin embargo, Jada reveló después en una entrevista que habían estado viviendo en casas distintas desde hacía varios años, puesto que se dieron cuenta que juntos no funcionaban. No obstante, decidieron no divorciarse por el gran amor que existe entre ellos.

El estreno de Bad Boys 4 fue un evento familiar para los Smith, ya que estuvieron acompañados por sus tres hijos: Trey, Jaden y Willow, además de la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris. Aunque su separación ha sido un tema de interés público, la pareja parece estar comprometida a mantener una relación amistosa y continuar siendo una familia unida. De cualquier modo, la presencia de ambos ha llevado a muchos fanáticos a preguntarse si están reconsiderando su decisión de separarse o si tienen en mente una reconciliación.

Toda la familia desfiló sobre la alfombra roja

De este modo, Will Smith ha dejado atrás los problemas que enfrentó en Hollywood hace algunos años y está entusiasmado por demostrar que su talento va más allá, acompañado por un elenco estelar que incluye a Martin Lawrence, Paola Núñez, Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig. Para el actor de En Búsqueda de la Felicidad y Proyecto Géminis, esta premiere no solo significa presentar una película; también marcó su regreso al escenario público después del incidente en los Oscars de 2022, cuando abofeteó a Chris Rock por haber hecho un chiste sobre la alopecia de Pinkett.

Si eres fan de la estrella, te alegrará saber que también vendrá a México con motivo de la cuarta entrega del exitoso proyecto. Tanto él como Martin Lawrence estarán en la Ciudad de México el 1° de junio para compartir detalles emocionantes sobre su nueva película.

Fuente: Tribuna Sonora