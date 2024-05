Shock en la música: JLo cancela gira mundial tras rumores de crisis con Ben Affleck

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace aproximadamente 2 años, todos los medios de comunicación hablaban sobre la historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck, la cual parecía haber salido de una película romántica en la que los protagonistas tuvieron que separarse por asares del destino, pero con el paso de los años, ambos vuelven a reencontrarse mucho más maduros y pueden dar rienda suelta al vinculo que dejaron inconcluso tiempo atrás.

Sin embargo, en la vida no existen los ‘y vivieron felices para siempre’, puesto en más de una ocasión, la pareja fue captada viviendo momentos incómodos, aún después de que ambos tuvieron una romántica boda en Georgia. En algún momento, el actor de Argos fue visto azotando la puerta del carro en el que JLo se había subido, mientras que en los Gammy del 2023 se les vio tener una discusión, la cual se empeñaron en aclarar que no había sido tal.

Sin embargo, se dice que la falta de amor no se puede ocultar y recién en días anteriores, la pareja fue vista en lugares separados y sin su anillo de matrimonio, lo que provocó que aumentaran las especulaciones con respecto a que su relación había llegado a su fin o, como mínimo, estarían atravesando un periodo de crisis. Para empeorar la situación, el día de hoy, viernes 31 de mayo, trascendió la noticia de que JLo había cancelado su gira mundial This Is Me… Now.

Como todos saben, esta gira en específico ha sido complicada para la famosa, puesto por un lado, su disco no tuvo las ventas esperadas, por el otro, medios como Page Six llegaron a decir que Jennifer no logró vender los boletos necesarios en diversas locaciones. Ahora, en medio de las especulaciones de ruptura, trascendió la noticia de que la gira mundial fue cancelada. El tour comenzaría el 26 de junio, en Orlando, Florida y terminaría el 5 de agosto en Montreal, Canadá.

Jennifer Lopez cancela gira en plena crisis con Ben Affleck

Se tenían previstos un total de 37 conciertos; sin embargo, este proyecto terminó por ser cancelado cuando los representantes de Live Nation anunciaron que la gira de verano sería cancelado porque “Jennifer está tomando tiempo libre para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos”. También se notificó que los fans que habían pagado por sus boletos recibirían un reembolso automático en los próximos 30 días por medio del mismo método de pago que usaron para realizar la compra.

