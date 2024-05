'Capi' Pérez será padre pronto, pero ¿Cuál es la razón por la que no podía tener hijos?

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La emoción y el amor se desbordan en las redes sociales con la encantadora noticia del embarazo de Carlos Alberto Pérez Ibarra, más conocido como ‘Capi’ Pérez, y su esposa, la influencer Itzel Barro.

En un video conmovedor compartido en sus cuentas de redes sociales, la pareja reveló la maravillosa noticia desde un escenario de ensueño: la emblemática Torre Eiffel en París, Francia. Abrazados y besándose con ternura, ‘Capi’ Pérez e Itzel Barro lucieron gorras con las inscripciones "dad" y "mom" (papá y mamá), confirmando así la llegada de su primer hijo a este mundo. La emotiva escena, acompañada por la melodía de Here Comes the Sun de The Beatles, conmovió a sus seguidores, quienes de inmediato inundaron las redes con mensajes de alegría y buenos deseos para la futura familia.

Este emocionante embarazo marca un hito en la vida de la pareja, llegando cuatro años después de su matrimonio. Sin embargo, detrás de esta alegría, también se encuentra un desafío personal que el conductor de TV Azteca enfrentó con valentía: vencer el varicocele, una condición que puede afectar la fertilidad masculina.

Para quien no lo sepa, el varicocele es una dilatación de las venas en el escroto, esto afecta a una parte significativa de la población masculina, con aproximadamente el 15 al 20 por ciento de los hombres entre los 15 y 25 años afectados, según datos de la Secretaría de Salud. Aunque en muchos casos puede no presentar síntomas evidentes, esta condición puede reducir la producción de espermatozoides y dificultar la concepción.

'Capi' Pérez e Itzel serán padres de su primer hijo. Foto: Redes

El conocido presentador se convirtió en un ejemplo vivo de cómo esta condición puede afectar la fertilidad masculina al someterse a una cirugía en marzo de 2022. Esta intervención, aunque viralizada recientemente debido a un incidente televisivo, resalta la importancia de estar alerta a posibles señales de este padecimiento, como molestias leves o asimetría testicular, y buscar atención médica si se presentan.

Para quienes buscan tratamiento, la cirugía puede ser una opción efectiva para restaurar la salud reproductiva y mejorar las posibilidades de concepción. El embarazo de ‘Capi’ Pérez e Itzel Barro no solo es una bendición personal, sino también un recordatorio de la esperanza y la superación de los desafíos para construir una familia feliz.

Fuente: Tribuna