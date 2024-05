¿Es gay? Actriz de Televisa filtra da noticia sobre Fernando Colunga y niega que sea padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una conocida protagonista de telenovelas, quien tiene más de dos décadas de trabajo en Televisa, de nueva cuenta reaccionó al rumor de que Fernando Colunga ya se compartió en padre y compartió una inesperada noticia. Se trata de la actriz mexicana Marlene Favela, quien ha hecho telenovelas como Infierno en el paraíso, La casa en la playa, Entre el amor y el odio, Rubí, Contra viento y marea y La Desalmada.

En una reciente entrevista con diversos medios, Favela explicó que ella no sabía que su compañero había debutado como papá y señaló que casi podría asegurar que no era verdad: "No, claro que no (sabía que esperaba un bebé) ¿Cuándo estábamos grabando la telenovela? No, imposible. Me hubiera enterado. ¡Nooo, cómo! Oigan no, vivo en otro planeta", expresó la también empresaria mexicana.

De forma contundente, Marlene dijo que duda que Colunga tuviera un hijo. "¿Es real? ¿Cuándo estábamos grabando la novela? No les creo. No lo compartió. Ni sabía, me estoy enterando", puntualizó. No obstante, la actriz reconoció que tampoco tuvo mucho tiempo para charlar con Fernando. "En mi ambiente de trabajo, voy a trabajar, a hablar de mis personajes de la telenovela. Es muy difícil que hables de tu vida personal con tus compañeros de trabajo porque no hay tiempo".

Fernando y Blanca Soto habrían tenido su primer hijo

Pese a no creer del todo en la información, la artista de 46 años se negó a brindarle algún consejo a Colunga sobre la paternidad. "¿Quién soy yo para dar consejos? No, no, no. A Fernando lo quiero muchísimo. Y sí, es verdad, un hijo es una bendición". Y precisamente hablando de los hijos, Marlene se negó a brindar detalles de la relación que su hija Bella mantiene con su padre, George Seely, de quien ella se divorció cuando estuvo involucrado en un proceso penal en Australia.

Lo que tenga que ver con la vida personal de mi hija es eso, personal, y siempre se los comparto, o sea, yo les puedo hablar de mí, pero lo que a ella pertenece su vida personal, pues no soy yo para compartirlo", declaró.

Finalmente, la actriz manifestó que seguirá cuidando la privacidad de la pequeña hasta que ella le pida lo contrario. "Nada más no digo nada, no comparto, digo, tiene su Instagram, le ven sus looks, la presumo, pero su entorno, lo que ella hace, a dónde va, con quien convive es parte de su vida privada y ella no es una persona pública, en el momento que ella diga ‘mamá sí compártelo’, lo haré, y en el momento que me diga ‘no lo hagas’, como hasta ahora, no lo compartiré", dijo al respecto.

Fuente: Tribuna