Famoso youtuber alerta al pedir ayuda en un en vivo; "Me quieren matar", dijo

Ciudad de México. - El reconocido youtuber colombiano, Juan Pablo Jaramillo, ha generado preocupación entre sus seguidores tras compartir un mensaje alarmante a través de su cuenta de Instagram. En un video en vivo, Jaramillo expresó sentirse perseguido y amenazado, lo que llevó a muchos a especular sobre un posible ataque de pánico o una situación de peligro real.

Durante el video que estaba siendo en vivo, Jaramillo apareció visiblemente alterado y nervioso, compartiendo con sus fans sus temores y preocupaciones. Asimismo, mencionó sentir que alguien lo estaba vigilando y afirmó estar seguro de que intentaban silenciarlo. Sus palabras, cargadas de angustia, dejaron entrever una sensación de paranoia y desesperación, cosa que alarmó a sus seguidores.

Estoy en un live, todos mis seguidores están viendo lo que está pasando. Tengo miedo de que me maten. En este momento me van a dopar y me van a silenciar", expresó el colombiano durante la transmisión en vivo.