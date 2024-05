Tema, invitados y secretos: Esto es todo lo que hay que saber sobre la Met Gala 2024

Comparta este artículo

Nueva York, Nueva York. - El glamoroso evento más importante de moda del año, es decir, la Met Gala, está a punto de deslumbrar nuevamente con su encanto y estilo, bajo la dirección de Anna Wintour, directora en jefe de Vogue. Como siempre, la gala, que se celebrará el 6 de mayo, beneficiará al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La temática de la Met Gala 2024, como anunció Vogue en noviembre pasado, será Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. Esta exposición, creada por el curador en jefe del Costume Institute, Andrew Bolton, celebrará los textiles vintage y los diseños de moda a lo largo de los años.

La exhibición contará con alrededor de 250 artículos de los archivos del museo, incluyendo 15 piezas históricamente significativas que son demasiado delicadas para volver a usarse. Esta selección incluirá un vestido de gala que data de 1887, entre otras obras destacadas de diseñadores como Christian Dior, Alexander McQueen, y Hubert de Givenchy, junto con contemporáneos como Iris van Herpen y Jonathan Anderson de Loewe. Además, la exposición integrará tecnologías como inteligencia artificial y CGI para proporcionar una experiencia sensorial completa, explorando los subtemas de la tierra, el mar y el cielo, una cosa nunca antes vista.

Es algo con lo que siempre luchamos: que, una vez que una prenda entra en el museo, muchas de las experiencias sensoriales que damos por sentadas con la ropa se pierden", subrayó Bolton a Vogue.

Anne Hathaway en la Met Gala 2023. Foto: X @metgalafashion

Pero eso no fue todo, pues también mencionó: "Lo positivo es que somos custodios de la ropa, estamos aquí para cuidarla a perpetuidad. Pero eso implica condiciones muy específicas: no se puede tocar, no se puede oler, no se puede usar y no se pueden oír".

En cuanto al código de vestimenta, los invitados deben seguir la tradición de vestirse de corbata blanca para el baile. Sin embargo, cada año, Wintour agrega un código de vestimenta más específico relacionado con el tema. Para esta ocasión, se ha elegido El jardín del tiempo (The Garden of Time), inspirado en el cuento de J.G. Ballard del mismo nombre.

Dentro de quienes serán los copresidentes de la Met Gala 2024, estos incluyen a Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny y Chris Hemsworth. La gala está respaldada por la marca de moda Loewe y patrocinada por TikTok.

Aunque Vogue mantiene en secreto la lista completa de invitados hasta el día de la gala, se espera la presencia de destacadas personalidades del mundo del entretenimiento, la moda y la cultura. Entre los nombres que se han filtrado se encuentran Gisele Bündchen, Rihanna, Kendall Jenner, Olivia Rodrigo, Uma Thurman, Sarah Paulson, Cara Delevingne, Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Alex Soros y Huma Abedin, entre otros.

La Met Gala 2024 promete ser un evento deslumbrante y lleno de estilo, donde la moda y el arte se fusionan en una noche inolvidable.

Fuente: Tribuna