¿Tóxico? Mark Tacher se abre sobre sus relaciones pasadas y revela qué tipo de ex es

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El reconocido actor Mark Tacher se adentra en un nuevo desafío actoral con la película Mi Perfecto Ex, una comedia romántica que ya está disponible en la plataforma de streaming Canela TV. En esta producción, Tacher interpreta a Javier, un personaje con matices contrastantes que lo llevan a reflexionar sobre la vida y las relaciones personales.

En una entrevista para la revista Hola!, el famoso compartió detalles sobre su rol y su experiencia en el proyecto. "Javier es un gran soñador que le encanta hacer castillos de naipes en el cielo, pero que no acaba de concretar las cosas", describe el actor. Aunque en algún momento fue determinado y alcanzó la fama como chef, ahora se encuentra en una etapa de altibajos donde su falta de ímpetu lo lleva a no concretar sus sueños.

Cartel de 'Mi perfecto ex'. Imagen: Redes

Pero eso no fue todo lo que dijo, pues también mencionó que al explorar los matices de su personaje, encontró puntos de identificación con Javier, especialmente en el aspecto de las relaciones personales. "Uno, cuando está dentro de una relación y que no tiene mucho o muy claro hacia dónde va esa relación, el no saber soltar a tiempo, puede cometer mucho más daño que el soltar en el momento indicado", reflexiona el actor.

Sin embargo, también destaca los aspectos positivos de Javier, como su pasión y determinación en la vida. "El ser soñador, ser pasional y encontrar algo que te fascine en la vida que nada te haría dejarlo", subrayó.

En cuanto a su papel como exnovio en la vida real, Tacher se describe a sí mismo como "a veces bueno, a veces malo", pero destaca que la mayoría de las veces mantiene una relación cordial con sus exparejas, demostrando que cada situación es única y puede tener diferentes matices. “Sí te puedo decir que la gran mayoría de las veces, cuando he terminado mis relaciones, pues sí, ya no sigo en contacto con mis exparejas, salvo una que otra excepción, pero como bien dicen, la excepción confirma la regla, pero con esas personas sí tengo una relación muy cordial, sí tengo una relación padrísima la cual la verdad que seguimos hasta el sol de hoy saludándonos hasta para nuestros cumpleaños. Así que yo no diría que soy el perfecto ex”.

La nueva cinta de Mi Perfecto Ex es dirigida por Yahayra Garrido y protagonizada también por Marjorie de Sousa, Rodrigo Guirao y Julia Gama. Esta promete una historia divertida y llena de emociones que atrapará a los espectadores. Con locaciones en Puerto Vallarta y Guadalajara, esta película ofrece un vistazo a las complejidades de las relaciones amorosas y la importancia de aprender a soltar cuando es necesario.

Fuente: Tribuna