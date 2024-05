Yael Duval, actriz de Televisa, recibe brutal amenaza de muerte tras ser atacada a balazos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de la actriz Yael Duval ha estado en tendencia en todos los medios de comunicación y redes sociales debido a que se reportó que había sido atacada a balazos a los cuantos segundos de entrar a su domicilio. Sin embargo, esto no es lo único que tuvo que enfrentar la estrella de Televisa ya que ha trascendido que recibió brutales amenazas de muerte a través de un mensaje anónimo.

Como se recordará, fue la tarde de ayer viernes 3 de mayo que el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, informó que la intérprete de la serie Vecinos había sido víctima de un ataque armado cuando entraba al edificio donde vive en la CDMX. El reportero de nota roja publicó un video de cámaras de seguridad que muestra a dos sujetos a bordo de una motocicleta llegando hasta el domicilio de Yael y disparándole en repetidas ocasiones.

En la publicación que hizo en X, antes Twitter, C4 Jiménez recordó que Duval había denunciado hace 1 mes que su exesposo Anuar Nachir Monroy la violentó física y emocionalmente, incluso estando embarazada, pero señaló que presuntamente fue ignorada por las autoridades: "Hace 1 mes reveló cómo era golpeada y amenazada por su exesposo. Pidió ayuda a @FiscaliaCDMX, pero la abandonaron", escribió el periodista.

Después de compartir información de la agresión armada, Jiménez compartió que los agresores de Yael también la amenazaron vía redes sociales. De acuerdo a información publicada en el portal de Radio Fórmula, la actriz recibió mensajes a través de su cuenta de Instagram donde la amenazaban de muerte: "Después de que llegaron, le dispararon, la amenazaron y le gritaron, le mandaron mensajes a su cuenta de Instagram", señaló el periodista.

Asimismo, el periodista expuso los brutales mensajes que recibió Yael: "Le pusieron: 'No eres gato y no tienes siete vidas, eres una ..., para la próxima te va a cargar la chin..., tú y tus medios no les va a alcanzar, ve, acúsame de chismoso, acúsame con el chismoso del C4, a ver si te va a estar cuidando, a ver quién se cansa primero". Cabe resaltar que Yael Duval no ha hecho ninguna declaración luego de las amenazas y la balacera, pero a través de sus historias de Instagram compartió un par de mensajes de apoyo que ha recibido.

Publicaciones de Yael Duval tras ser víctima de ataque armado

