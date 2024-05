"Alguien no es leal": Galilea Montijo confirma pelea con Andrea Escalona y productora de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días los medios de comunicación no han dejado de hablar de la supuesta pelea que tuvieron Andrea Escalona y Galilea Montijo en los camerinos de Televisa, lo cual ha desatado fuertes especulaciones entorno a la relación que tienen los conductores del matutino Hoy. Aunque personalidades como Paul Stanley y Andrea Legarreta prefirieron no hablar sobre esta situación, recientemente 'La Gali' rompió el silencio y compartió su opinión entorno a su controversia.

Recientemente la prensa abordó a la originaria de Guadalajara, Jalisco, para preguntarle acerca de la supuesta disputa que tuvo con Escalona y así respondió. En primer lugar, Montijo recordó a la fallecida Magda Rodríguez: "A Magda Rodríguez (exproductora de Hoy), donde quiera que esté, la amo, la adoro. Yo creo que Magda se fue en el mejor momento de su carrera como productora. Le faltaba mucho por hacer y terminamos siendo grandes amigas".

Por otro lado, Galilea resaltó que ella no tiene ningún problema con la actual productora de Hoy, Andrea Rodríguez Doria, y que por el contrario, la apoya: "Me da muchísimo gusto que ella se haya quedado y que haya podido demostrar todo lo que aprendieron juntas como hermanas y que lo esté demostrando hasta el día de hoy. Ustedes han visto, yo les he abierto las puertas de mi casa, navidades, años nuevos, cumpleaños".

Posteriormente, Gali abordó el tema de su supuesta pelea con Escalona y su tía explicando que es normal que en un equipo de trabajo haya diferencias: "Podemos tener puntos de vista diferentes porque somos humanos y cada quién piensa diferente, pero yo jamás he hablado mal de un productor, al contrario, yo siempre voy a estar muy agradecida con cada uno de los productores que han trabajado conmigo. Con ella hemos traspasado esta parte de poder convivir fuera del programa".

Finalmente, Montijo confirmó que sí tuvo diferencias con su compañera y jefa de Hoy, pero se mostró molesta porque el chisme se haya filtrado: "Hay cosas que suceden detrás de cámaras que se deberían de quedar detrás de cámaras. Ahí es alguien de producción que hay que ver quién es... hay alguien que no es leal, pero no pasa nada, cada producción tiene sus pro y sus contras", resaltó Galilea.

Fuente: Tribuna