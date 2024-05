Cancelan a Chumel Torres por presuntos pensamientos clasistas contra los mexicanos

Ciudad de México.- Desde hace varios años, el creador de contenido, Chumel Torres se ha posicionado como uno de los youtubers más famosos de México, gracias a su noticiero, el cual viene cargado de sátira política: El Pulso de la República, proyecto que inició hace mucho tiempo como un pasatiempo entre amigos y terminó por convertirse en uno de los shows de Internet más vistos en el país; sin embargo, con la fama muchas veces viene la polémica, tal y como le ocurrió al influencer.

Como es bien sabido, desde antes de que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumiera el mando, Chumel Torres ha dejado en claro que no es partidario del tabasqueño, al grado en el que solía hacer bromas con una mascara del ahora mandatario que tenía en el set de grabación, así como también fue una de las primeras personas en apodarlo como “cabecita de algodón”, sobrenombre por el que los detractores del mandatario suelen llamarlo.

Es bajo este contexto que Torres vuelve a estar en el ojo del huracán, ¿la razón? Recientemente, el youtuber asistió como invitado al podcast Roast, de Mario de la Rosa y Tyler Iriarte, donde fue cuestionado sobre lo que pensaba acerca de los apoyos sociales que AMLO ha ido impulsando a lo largo de todo su periodo como presidente, a lo que Chumel declaró no estar de acuerdo, al tiempo en el que acusaba a los mexicanos de ser “huevones”.

”El tema aquí no es que la gente crea en López Obrador, neta te lo digo que la gente ya se ha ido desencantando, pero cuando te depositan 8 mil pesos al mes ahí es muy distinto, el licenciado sabe perfecto que al mexicano le interesa: ‘Depositame sin trabajar’, ¿por qué? Porque te vale ver… w…. y así va a votar la gente, no me quites las asistencias w… no porque ya chin… w….”