Cantante de la Banda El Recodo rompe el silencio y habla del acoso que ha sufrido por años

Ciudad de México.- Uno de los aspectos que emociona sobremanera a los fanáticos de alguna banda musical es estar cerca de sus celebridades favoritas, ya sea en un concierto o en una convivencia organizada por los propios artistas. El problema es que, cada vez que esto ocurre, los famosos terminan sufriendo algún tipo de acoso. Ya sea que los toquen indebidamente o les intenten robar un beso; sin contar que también están expuestos a que invadan su espacio personal.

Ejemplos de ello hay muchísimos en Internet. Tan solo hace unos meses, en TRIBUNA te contamos que Espinoza Paz fue acosado por una fan a la que subió al escenario para cantarle una canción, pero ésta aprovechó para intentar plantarle un beso en la boca, a lo que el cantautor se negó y atinó a escribirle un tema musical en el momento para no ser ultrajado frente al público. Estos actos por parte de los seguidores no se han detenido y ahora trascendió el caso de Ricky Yocupicio, integrante de la Banda el Recodo.

Resulta ser que, hace unos días, salió a la luz un video en el que se aprecia que una fan lo toca de manera indebida, el cual no tardó en viralizarse y abrió un debate entre la audiencia sobre qué tan correcto era intentar propasarse con las estrellas, quienes al final del día, también son artistas. Es bajo este contexto que Ricky decidió romper el silencio y publicó un video que, más tarde, fue distribuido por De Primera Mano, donde contó que el popular clip data del año 2021.

El cantante contó que no se trataba de la primera ni de la última vez que recibía acoso, puesto este tema era muy recurrente en el medio de la farándula, resaltando que este tipo de cosas suelen ocurrir cada vez que un “artista de buena fe se acerca al público”. También destacó que no procedería de manera legal en contra de la mujer que lo había tocado, aunque no dio demasiados detalles al respecto. Pero esto no es todo, ya que, el famoso contó que, a lo largo de su carrera, ha sufrido más vejaciones por parte de la gente.

“Me han quitado cadenas, las he recuperado gracias a Dios. Me quitaron un anillo en un palenque. No es la primera vez que me tocan indebidamente, me han agarrado genitales, una nalga, me han metido la mano por el saco, estás siempre vulnerable”, detalló Ricky.

La estrella resaltó que las cosas suelen ser muy desiguales cuando se trata del acoso en agravio a hombres, puesto relató que, en caso de que él hubiese atentado en contra de la fémina, él habría sido expulsado de la banda e incluso destacó que habrían hecho marchas en su contra. Finalmente, el artista detalló que considera que este tema debe tratarse con igualdad, puesto aseguró que le desagradaría que alguna de sus colegas artistas mujeres sufriera este mismo tipo de actos.

“Te aseguro que ya hubieran hecho una marcha, ya me hubiera corrido de la banda. Yo creo que simplemente hay que mantener un respeto entre hombres y mujeres porque también quisiera que esto no le pasara a mis colegas artistas mujeres”, destacó el famoso.

