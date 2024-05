Con esta FOTO, Poncho De Nigris hunde a sus detractores, tras salir de la 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- La noche del 14 de agosto del año 2023, todo México estaba mirando la gran final de la primera edición de La Casa de los Famosos México (LCDLFM). Los tres últimos finalistas eran Wendy Guevara, Nicola Porcella y Poncho De Nigris. Una gran cantidad de personas querían que la ‘Perdida’ se llevara el primer lugar; sin embargo, por un breve instante, hubo un evento que hizo que la gente le prestara su atención a otra cosa.

Resulta ser que Poncho fue anunciado como el tercer lugar de la competencia, por lo que, al salir de La Casa, se dirigió a reunirse con su familia, compuesta por Marcela Mistral y sus cuatro hijos. Sin embargo, en una toma en específico, todo aparenta que De Nigris ignora deliberadamente a su hija mayor, quien fue captada justo detrás de toda la familia del exintegrante del Team Infierno, lo que provocó la ira de la gente y se trató del tema de conversación durante las próximas semanas.

La situación llegó a tal extremo que tanto Poncho, como la mamá de Ivanna, Lucy Garza, salieron a desmentir que esto haya ocurrido así. Incluso, aseguraron que todo se debió a un tema por la toma, pero que, en realidad, De Nigris nunca humilló a su hija mayor. A 9 meses de este evento, el exGaribaldi reveló que había ido a visitar a su primogénita a Texas, para pasar el rato con ella debido a que estaba celebrando su cumpleaños número 14.

En las imágenes se aprecia que Ivanna y De Nigris pasaron grandes momentos juntos. Incluso, el famoso mostró que se llevó a su hija a Six Flags en Texas, pero no iba solo, ya que Poncho llevó consigo a su hijo, Ponchito, quien también se habría divertido. Esta situación desató nuevamente las críticas en Instagram, puesto que hubo quienes consideraron que la adolescente debería disfrutar de pasar tiempo a solas con su papá y no con su medio hermano incluido en el plan.

Pero no todo fue malo para Poncho De Nigris, puesto que una gran cantidad de personas lo defendieron y lo felicitaron por pasar el tiempo con sus dos hijos. Por su parte, el actor de Central de Abastos se mostró contento de haber pasado el día en compañía de sus vástagos, hecho que resaltó en un mensaje que incluyó en el pie de página: “Ayer en la calle con mis hijos mayores, la mejor etapa de mi vida. Poder viajar y caminar por las calles con mis hijos. Ponchito De Nigris e Ivanna. Vamos a festejarla por sus 14 años”, sentenció el famoso.

Poncho De Nigris va Six Flags con Ivanna y Ponchito

Créditos: Instagram @ponchodenigris

Fuentes: Tribuna