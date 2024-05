Eiza González y Salma Hayek: Estrellas mexicanas y latinas que han estado en la MET Gala

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Año con año, el Museo Metropolitano de Arte, de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se engalanó con lo mejor de la moda gracias al MET Gala o la Costume Institute Gala, una exposición de la mencionada industria con fines benéficos. Según reportes, los fondos que suelen recaudarse en esta glamurosa noche van directamente al presupuesto anual del Instituto del Vestido.

Como es de esperarse, a esta gala asisten una gran cantidad de estrellas de la lista A, como es el caso de Zendaya o de Kim Kardashian; sin embargo, cada vez más mexicanos y latinos se han ido apoderando del evento, por lo que a continuación te diremos qué artistas han desfilado por la elegante alfombra y cuáles son los atuendos que han utilizado en cada una de sus presentaciones, así que no dejes de leer.

Salma Hayek

La guapa actriz mexicana se dejó ver el año pasado con un atuendo diseñado por la prestigiosa marca Gucci y constaba de un vestido rojo con un corset de piel, mangas de perlas y una falda con olanes y tul que resaltaba su figura, asimismo, lucía pequeños brillantes que asemejaban a estrellas.

Eiza González

En el año 2021, Eiza González dejó el nombre de México por todo lo alto, al asistir con un vestido rojo, ajustado, de la casa Versace, en el que se encargó de rendir un sentido homenaje a los diseñadores americanos; mientras que en el 2022, la estrella de Lola, érase una vez encantó a todos con un bello outfit blanco, sin mangas y con un pronunciado escote, el cual resaltó aún más con aplicaciones de falda de la firma Michael Kors.

Pedro Pascal

El actor de The Last Of Us y The Mandalorian ha sabido ganarse a la exigente audiencia de Estados Unidos por sus grandes protagónicos, pero también por su gran carisma y excelente sentido del humor. Asimismo, el chileno conquistó a la MET Gala del 2023 por lucir un atuendo de Valentino, completamente rojo que resaltaba por llevar unos shorts, botas de combate y una camisa.

Bad Bunny

Hace 1 año, Bad Bunny tenía al mundo al pendiente de su supuesto noviazgo con una de las Kardashian; sin embargo, el reguetonero logró desviar la atención del tema del romance, por un momento, al lucir un traje blanco con corbata a juego y una capa XL con flores, de la empresa Jacquemus.

Anitta

La supuesta nueva novia de Peso Pluma sorprendió el año pasado con un vestido que impactó por el dramatismo que mostraba. El diseño pertenece a Marc Jacobs y se trataba de un atuendo que resaltaba la silueta de la cantante, con el color negro y las notables formas que éste le brindaba. Todo su ‘look’ encantó por estar coronado con unos zapatos de plataforma, guantes blancos y joyería de la empresa Tiffany & Co.

Fuentes: Tribuna