Elecciones 2024: Wendy Guevara sacude a México y revela si también se unirá a la política

Ciudad de México.- Actualmente, México se encuentra en medio de un proceso de transición política en el que, el próximo mes se decidirán varios cargos, como es el caso de la presidencia, entre otros muchos. Es bajo este contexto que sorprendió sobremanera el hecho de que la ‘Perdida’, Paola Suárez se uniera al Partido del Trabajo (PT) como diputada local del Distrito VII, en Coecillo, sitio conocido por ser uno de los lugares más antiguos de León.

Como era de esperarse, la mayoría de las miradas se giraron directamente hacia la ganadora de La Casa de los Famosos México, quien actualmente se encuentra llena de trabajo. Tan solo hay que recordar que hace unos días fue como invitada sorpresa al concierto de Madonna, donde despertó reacciones encontradas entre el público, porque habría exasperado a la ‘reina del pop’ al no obedecerla cuando le pidió que se sentara.

Sin importar que la famosa se mantiene activa en el medio de la farándula, tanto la prensa como el público llegaron a cuestionarse si Wendy querría seguir los pasos de su amiga y unirse a la política. Los medios de comunicación no dudaron en cuestionar a la amiga de Poncho De Nigris durante un encuentro que tuvieron con ella en el Aeropuerto de la Ciudad de México, luego de que Guevara arribó de un viaje a Colombia.

Wendy Guevara revela si participaría en la política

Wendy reveló que anteriormente fue invitada a participar en un partido político, del que no mencionó su nombre, pero aclaró que no tomó la oportunidad, puesto adentrarse en este medio no es algo que le interese hacer por el momento, aunque no descartó que se tratara de algo de suma importancia. Asimismo, la influencer aclaró que respetaba la postura de su amiga en participar en algo que le apasiona.

“Paolita está en eso y es muy respetable si a ella le gusta y quiso aventarse a la política, pero eso es un tema muy importante y yo creo que yo hablo por mí, no hablo por ella ni por otras… yo creo que yo me prepararía porque es un tema muy especial que si lo pones sobre la mesa durarías debatiéndolo meses, años o sea cada cabeza es un mundo y para que pongas a todos a que pienses igual que tú es muy difícil, entonces creo que ella tiene gente que la está asesorando.”

Asimismo, Wendy no descartó unirse a la política en algún momento de su vida. Sin embargo, aclaró que esto lo haría dentro de muchos años, ya que en la actualidad se encuentra enfocada en su carrera artística, algo que ve como una gran prioridad en su vida: “Yo la verdad no, sí lo descarto ahorita muchísimo, yo creo que después de muchísimos años a lo mejor, pero ahorita la verdad no y menos con tanto trabajo que tengo”, concluyó la estrella de televisión.

Fuentes: Tribuna