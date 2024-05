Kendrick Lamar acusa a Drake de comportamiento inapropiado con niñas

Comparta este artículo

Ontario, Canadá. - La escena del hip-hop se ha visto sacudida una vez más con el lanzamiento de la última canción de Kendrick Lamar, Not Like Us, en la que el rapero de Compton arremete contra su colega Drake, acusándolo de preferir a chicas jóvenes y tachándolo de ser un supuesto "pedófilo".

En esta canción, lanzada el día de ayer sábado 4 de mayo, Lamar incluye versos directos dirigidos al rapero, donde advierte sobre la cercanía del rapero canadiense con jóvenes, insinuando una conducta preocupante. La lírica se vuelve aún más incendiaria cuando Lamar hace referencia al álbum más reciente de Drake, Certified Lover Boy, reemplazando "Lover" con "pedophiles" (pedófilos en español). De hecho, parte de la letra, señala: “Solo asegúrate de esconder a tu hermana pequeña de él”.

Drake fue acusado de conducta inapropiada. Foto: X

Además, Lamar no escatima en acusaciones específicas, mencionando un episodio controversial donde Drake supuestamente estuvo involucrado con la expareja de Lil Wayne mientras este último estaba encarcelado. La letra del sencillo también hacen referencia a un tatuaje distintivo del canadiense, mostrando una imagen de la mansión del rapero en Toronto marcada con marcadores rojos que insinúan la acusación de pedofilia.

Además, Kendrick también lo acusó de tener una hija escondida, pero a dicho señalamiento ya respondió Drake y dijo lo siguiente: "???????? No, esperen, ¿Alguien puede encontrar a mi hija escondida, por favor, y enviármela? estos tipos están en ruinas ??????".

Este nuevo lanzamiento sigue a la reciente canción de Lamar, Meet the Grahams, en la que el rapero arremete contra la familia de Drake, incluido su hijo y su madre. Estos intercambios han generado una escalada de tensiones entre los dos artistas, con Drake negando las acusaciones y respondiendo con su propia música, como su canción Family Matters.

Pese a estas acusaciones, ni Drake ni su representante han hablado al respecto. El enfrentamiento entre Kendrick Lamar y Drake continúa, dejando a la comunidad del hip-hop expectante ante lo que podría suceder a continuación en esta batalla de acusaciones.

Fuente: Tribuna