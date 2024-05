Laura Bozzo regaña a Danna por favoritismo a España: "No hay nada como tu país"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Laura Bozzo explotó contra Danna luego de que ella confesara abiertamente su preferencia por otro país por sobre México. Y es que en medio de una entrevista realizada en Chile para el medio FM Dos, la reconocida actriz y cantante se vio envuelta en una controversia que desencadenó una intensa reacción en las redes sociales y llevó a algunos a pedir la 'cancelación' de su carrera. Durante la sesión de preguntas rápidas, la presentadora lanzó la cuestión provocativa: ¿España o México?, a lo que Danna respondió en favor del país europeo, España. Este simple comentario desató una ola de críticas y ataques dirigidos hacia la artista, especialmente en la plataforma X, donde miles de usuarios se unieron a la tendencia de repudio hacia ella.

¿Qué dijo Laura Bozzo?

En plena promoción de su álbum Childstar, la cantante de 28 años se volvió viral debido a su respuesta en una entrevista, la cual no pasó desapercibida para la presentadora Laura Bozzo. Durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Bozzo hizo declaraciones acerca del tema cuando los reporteros le solicitaron su opinión.

https://www.youtube.com/watch?v=eBbVlWxMnm0

"¿Ven con qué pasaporte viajo? Creo que esa es mi respuesta en verdad. Acuérdense que yo también soy italiana, y este es mi pasaporte", expresó Bozzo en referencia al tema en cuestión. La llamada "señorita Laura" agregó: "No hay nada como tu país, como México, para mí no hay. Yo he estado en España, me ha ido espectacular, amo España, amo Perú... ya puedes imaginar lo que yo amo a mi país".

Lo que importa es la gente, el pueblo. Anda, sal, Danna Paola, baja de tu nube y sal como salgo yo a los lugares más populares, ándate conmigo, yo te invito, vámonos así a los lugares donde está la gente de barrio".

Cabe destacar que después de la lluvia de críticas, periodistas abordaron a la estrella. Ella sorprendió al cambiar su postura respecto a los ataques que había recibido por su preferencia hacia una nación fuera de nuestro continente. De manera breve y contundente, expresó: "Yo amo a México por siempre, los amo, bye".

Hate hacia Danna

La situación se intensificado debido a un conflicto previo en el que la famosa se vio involucrada con una usuaria de la misma plataforma por una disputa relacionada con nombres de usuario. La combinación de estos factores llevó a una reacción enérgica por parte de aquellos que se sintieron agraviados por sus palabras, destacando la sensibilidad que rodea las identidades nacionales y la lealtad patriótica en las redes sociales.

Fuente: Tribuna Sonora