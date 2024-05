Modelo italiano alega despido de la Met Gala 2024 por eclipsar a Kylie Jenner el año pasado

Comparta este artículo

Nueva York, Nueva York. - Eugenio Casnighi, un modelo italiano, ha hecho revelaciones sorprendentes en TikTok, afirmando que fue despedido de su trabajo en la Met Gala 2024 después de volverse viral el año anterior por su apariencia, la cual hizo que eclipsara a Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian-Jenner.

En un video publicado ayer sábado, Casnighi explicó que ya no formaría parte del personal de dicho evento de este año. "Acabo de ser despedido de la Met Gala", anunció el joven de 26 años, mostrando varias fotos junto a Jenner. "¿Te acuerdas de mí?".

Eugenio Casnighi informando de su despido. Foto: TikTok

El modelo, quien trabajó en el evento durante los últimos dos años, afirmó que estaba bajo un acuerdo de confidencialidad que le impedía hablar sobre la atención que recibió el año anterior. Sin embargo, afirmó que ahora puede hablar libremente debido a que fue despedido el viernes.

Según el joven, fue despedido debido a su repentina popularidad el año anterior. "Me despidieron porque me volví viral el año pasado", dijo. Además, explic�� que su papel como recepcionista incluía asistir a Jenner durante la gala, pero que fue culpado por robar la atención cuando aparecieron juntos en fotos, cosa que no estuvo en sus manos.

Eugenio Casnighi informando de su despido de la Met Gala. Foto: TikTok

El modelo también compartió mensajes de texto y correos electrónicos que confirmaban su participación en el evento antes de ser despedido. Además, reveló que los organizadores de la Met Gala este año impusieron restricciones más estrictas sobre la divulgación de información sobre el evento, incluso prohibiendo a los trabajadores publicar cualquier contenido relacionado con la gala.

El video de Casnighi generó un apoyo abrumador de sus seguidores en TikTok, con muchos expresando su incredulidad por su despido. Algunos comentaron que la belleza del modelo no debería ser motivo de despido, mientras que otros expresaron su solidaridad y confianza en que le esperan oportunidades mejores en el futuro.

Eugenio Casnighi informando de su despido de la Met Gala. Foto: TikTok

Para quien no lo sepa, el año pasado, Kylie Jenner llamó la atención en la Met Gala con su vestuario diseñado por Haider Ackermann para Jean Paul Gaultier, destacando mientras ascendía las icónicas escaleras junto a sus hermanas mayores, Kim Kardashian y Kendall Jenner.

Fuente: Tribuna