Wendy Guevara opina a polémica sobre el concierto de Madonna: "¡Qué ped*!"

Ciudad de México.- La reciente serie de conciertos de Madonna en Ciudad de México ha desencadenado una oleada de reacciones en las plataformas digitales, desde la expectación inicial hasta el desconcierto por la exclusión de ciertos invitados en el resumen visual publicado por la cantante. La estrella del pop invitó a una selecta lista de celebridades, entre ellas la influencer Wendy Guevara, así como figuras reconocidas como Salma Hayek, Alberto Guerra y Guillermo Rodríguez, para formar parte del The Celebration Tour en el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, tras la serie de conciertos, surgieron críticas y especulaciones en torno a la ausencia de Wendy Guevara en el video compartido por Madonna, a pesar de su participación en los eventos. Esta omisión desató una intensa controversia en las redes sociales, generando un debate acalorado entre los seguidores de ambas figuras. Las especulaciones sobre los motivos detrás de esta exclusión han aumentado aún más la polémica. Se rumorea que Madonna, de 65 años, no habría visto con buenos ojos a la tiktoker, ganadora de La Casa de los Famosos México.

Tras las reacciones negativas en línea por su exclusión del video de Madonna, la creadora de contenidos, conocida como 'La Perdida', compartió su punto de vista. A pesar de las burlas y la frustración expresada por algunos, Guevara afirmó que las opiniones en internet no le afectan personalmente. Guevara alentó a aquellos molestos por su ausencia en el video o su participación en el escenario junto a la superestrella del pop a que se comunicaran directamente con ella. Además, explicó que su falta en la fiesta posterior al concierto se debió a compromisos laborales previos.

Yo tuve mucho trabajo (...) Entonces yo tenía muchos compromisos también. Entonces si me invitó o no me invitó, ni modo. Los que se enojan o los que se ríen, ustedes Madonna ni sabe ni que nacieron, culer*s”.