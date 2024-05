Whoopi Goldberg destapa turbio pasado con sustancias ilegales; estuvo a punto de morir

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ya sea porque hayas visto Cambio de Hábitos, Ghost: La sombra del amor e incluso Pequeños Traviesos, es más que probable que conozcas a Whoopi Goldberg, una de las actrices más famosas y queridas de la década de los años 80 y 90, la cual resaltaba por su increíble carisma y la gran actuación que imprimía en cada uno de sus proyectos; sin embargo, detrás de todas las risas y emociones que desató en el público existe una dura lucha contra las adicciones.

Dicha información salió a la luz gracias a un extracto de sus memorias, Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me, que fueron filtradas recientemente por el medio Page Six, quienes al parecer tuvieron acceso a ellas recientemente. En el libro, se hace mención de que Goldberg tenía una predilección a las sustancias ilegales como el cannabis; sin embargo, las cosas se salieron de control cuando llegó a Hollywood.

Te podría interesar Espectáculos Whoopi Goldberg al fin revela cómo es que consiguió uno de sus papeles más icónicos en el cine

Según lo dicho por Goldberg, todo comenzó cuando la invitaba a fiestas de ejecutivos y grandes actores, donde solían ofrecer sustancias ilegales ni bien ingresabas al recinto; una vez dentro de la fiesta, era natural ver estupefacientes colocados por toda la casa para que los invitados pudiesen consumir. Según el relato de Whoopi, la actitud de los anfitriones siempre fue relajada, puesto sabían que la policía no entraría a investigar.

“Me invitaban a fiestas donde me recibían en la puerta con un plato de droga del que podía escoger lo que quisiera. Se colocaron líneas de cocaína en mesas y mostradores de baños para su consumo.”, relató la famosa.

Whoopi relató que pudo mantener este ritmo de vida durante 1 año, pero después de ese tiempo comenzó a sentir las consecuencias, al manifestar alucinaciones de un ser peligroso que se ocultaba bajo su cama, por lo que, en una ocasión, demoró hasta 24 horas en levantarse, puesto temía ser atacada, la famosa relató que esto no terminó bien para ella, puesto tuvo un accidente por aguantar tanto tiempo ir al baño a hacer sus necesidades.

Whoopi Goldberg revela turbio pasado con sustancias ilegales

Créditos: Internet

La gota que derramó el vaso llegó cuando fue descubierta por una mucama, mientras se intentaba drogar en el interior del clóset de un lujoso hotel; fue entonces que se percató de que había tocado fondo, por lo que decidió rehabilitarse, aunque la ahora conductora de televisión asegura que no fue una tarea fácil: “Sabía que tendría que cambiar a mis amigos y rechazar invitaciones, pero podía hacerlo. No quería morir”, concluyó. Finalmente, la celebridad logró salir adelante.

Fuentes: Tribuna