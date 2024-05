¿Ya nació? Novia de José Eduardo Derbez presume 'primero FOTO' de su hija, Tessa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos meses, el mundo de la farándula se sintió impactado cuando José Eduardo Derbez reveló que sería padre, algo que sorprendió a más de uno, puesto que el hijo de Victoria Ruffo siempre había sido muy enfático en resaltar que no deseaba tener descendencia, al grado en el que, en algunos capítulos de De viaje con los Derbez se le muestra molesto por tener que convivir con su hermana menor, Aitana.

Por otro lado, en algunas entrevistas, el actor de producciones como Mi tío, Renta congelada o El Roomie, llegó a mencionar que no le gustan los niños. Pese a todo pronóstico, este año, el también comediante reveló a través de su canal de YouTube que sería papá; asimismo informó que tendría una niña, a quien llamarían Tessa. En todo el proceso, José Eduardo se ha mostrado presente y muy emocionado por recibir a su primogénita.

Es bajo este contexto que, el pasado sábado, 4 de mayo, Paola Dalay compartió una serie de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, en las que mostró las primeras imágenes de Tessa, en ellas se puede ver su rostro e incluso un poco de cabello se asoma en la cabeza de la nueva nieta de Eugenio Derbez. En otra foto se puede apreciar la cara llena de emoción de José Eduardo, quien no se pierde nada de lo que ocurre en la pantalla.

En un último recuadro, se aprecia una silueta de la bebé, quien al parecer descansa plácidamente en el interior del útero de su joven madre. Por otro lado, Paola Dalay se dejó ver muy emocionada de esperar la llegada de su hija, hecho que hizo saber a sus poco más de 438 mil seguidores en la aplicación de Meta, donde anexó un breve pero enternecedor mensaje: “Ya casi te conocemos, Tessa. ¡Qué emoción José Eduardo, qué emoción”.

Si bien, Tessa aún no nace y las imágenes de la menor fueron captadas en una máquina de ultrasonidos en tercera dimensión (3D), la realidad es que una gran cantidad de gente comenzó a notar el parecido de la menor con Eugenio Derbez, argumentando que habría heredado la nariz del padre o que su barbilla era similar al resto de los miembros de la familia Derbez, cabe señalar que este dato aún no ha sido confirmado porque la menor aún no ha nacido.

