Anya Taylor-Joy enamora en su visita a la CDMX y revela sus ganas de actuar en español

Ciudad de México. - Casi todo Internet conoce a Anya Taylor-Joy, por lo cual saben bien de sus raíces argentinas y su habilidad para hablar español con fluidez, aunque ella misma sea modesta respecto a esto. Sin embargo, lo que quizás nadie sabía es que la talentosa actriz anhela trabajar en proyectos en español.

Estoy esperando (actuar en español), por favor. Me encantaría hacer una película argentina, española, cualquiera. Quiero hablar en mi lengua", expresó con entusiasmo la actriz de 28 años durante su visita a la Ciudad de México, donde promocionó "Furiosa: de la saga Mad Max", y cautivó a los presentes con su encantador acento argentino durante su encuentro con los medios de comunicación.

Después de posar frente al majestuoso Palacio de Bellas Artes, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, la actriz compartió en una conferencia de prensa sus experiencias durante el rodaje de Furiosa, la precuela de Mad Max: Fury Road, en la que interpreta los años previos del personaje icónico que previamente encarnó Charlize Theron. Para Taylor-Joy, este proyecto fue una verdadera odisea: "Esta película fue una locura para mí, porque si no estaba rodando en la primera unidad, estaba rodando con la segunda. Yo estaba trabajando seis días por semana, por seis meses y medio", recordó la famosa sobre la intensidad del rodaje.

La colaboración con el legendario director George Miller fue una experiencia transformadora para Taylor-Joy, quien elogió su enfoque meticuloso y visionario: "Es totalmente su mundo y creo que, más que cualquier otro director con quien trabajé, él pinta cada imagen. Teníamos tres unidades rodando todo el tiempo y, te juro por Dios, que cualquier cosa que vos ves en la pantalla, él lo pintó con su mano".

Un aspecto sorprendente de la historia detrás de su nueva película es que Anya Taylor-Joy no tenía licencia de conducir antes de la filmación, y tuvo que aprender no solo a manejar, sino a realizar acrobacias de alto riesgo. A pesar de los desafíos, Taylor-Joy abrazó la experiencia con valentía y entusiasmo: "No me dio miedo, sabes. Me re divertí. Tengo esta cosa rara de que cuando estoy en situaciones en las que estoy en un poquitito de peligro, me empiezo a reír -que es bastante raro para la otra gente- pero para mí es que lo estoy pasando bárbaro".

Sin embargo, más allá de la emoción del rodaje, la famosa actriz a nivel mundial reflexionó sobre la temática sombría de la serie Mad Max y su impacto en su percepción del mundo: "Un lugar donde la gente no puede ser buena, no puede tener dignidad, adonde nada crece. Entonces espero que en algún momento en la Wasteland la gente empiece a poner las plantas y vuelva un poquitito de verde y se trate mejor".

Con su talento y su pasión por desafiar los límites, Anya Taylor-Joy continúa conquistando nuevos horizontes en la industria del cine, con la esperanza de un día poder llevar su arte al público hispanohablante en todo el mundo.

