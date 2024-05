Belinda cancela colaboración con Marca Registrada tras supuesta burla del vocalista

Ciudad de México.- Luego de varios años de espera, Belinda relanzó su carrera musical en el género de los corridos tumbados bélicos, donde ya lanzó algunas canciones y, al más puro estilo de Shakira, la originaria de España, optó por realizar algunas colaboraciones para causar el mayor impacto posible; sin embargo, parece que no todo va viento en popa para la famosa, puesto recientemente habría tenido un altercado con una de las bandas con las que había pactado un tema musical.

Se trata de Marca Registrada, con la que la famosa pretendía lanzar una nueva canción, de la que surgieron muy pocos detalles; pero, de un momento para otro, el vocalista del a agrupación anunció que la pieza ya no sería lanzada en colaboración, por lo que, bromeando, declaró que sería titulada como ‘La Huérfana’ debido a que ni Belinda, ni Kenia Os (el nombre de otra cantante que figuraba como una de las colaboradoras) prestarían su voz para ello.

De acuerdo con lo dicho por Fidel Castro, vocalista de Marca Registrada, la canción si sería estrenada, aunque solo lo harían con los propios integrantes de la agrupación, este hecho desató la molestia de los fans, quienes ya se habían hecho a la idea de que la estrella de Bienvenidos al Edén participaría en la nueva canción, pero… ¿por qué razón, Belinda, decidió cancelar el lanzamiento del tema? A continuación te explicamos todo.

Marca Registrada anuncia que Belinda no participará en su nuevo tema

Créditos: Internet

Según algunos informes, anteriormente, Castro dio una entrevista en la que, de alguna manera, se habría burlado de la estrella de producciones como Camaleones, Cómplices al Rescate y Amigos x Siempre; en ella, el famoso hizo mención sobre los tatuajes que Christian Nodal, exprometido de la famosa, se hizo en algún momento, así como también habló sobre la razón por la que el cantante de Botella tras botella terminaría con Beli: El interés monetario.

“Pues ya me puse el primero (tatuaje). Yo pienso que ahí para el real está bien canijo, pero no, no, no, nosotros somos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero”, declaró la celebridad.