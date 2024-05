Entre decepción y burlas, estos son los mejores memes que dejó la Met Gala 2024

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La esperada Met Gala 2024 por fin llegó, prometiendo una dosis de glamour y moda sin igual. Los amantes del mundo de la moda aguardaron ansiosos para ver los deslumbrantes y extravagantes atuendos que las celebridades presentaron este lunes 6 de mayo. Bajo el tema "Bellas durmientes: El despertar de la moda", se invitó a los asistentes a sumergirse en una temática donde la historia, tecnología y naturaleza se entrelazan.

Conocidos por sus elecciones de vestuario audaces y llamativas, algunos famosos dejaron huella durante su paso por la alfombra roja, sin embargo, otros más decepcionaron ya sea por no seguir con el tema de este año u por sus atuendos demasiado sencillos. Pero no podemos olvidar el lado humorístico de este evento, pues los memes más ingeniosos y divertidos no tardaron en inundar las redes sociales, demostrando que el humor siempre está de moda.

Aunque algunos brillaron en la Met Gala, otros no logran destacarse. Especialmente durante esta edición 2024, se criticó duramente a a los hombres que simplemente optaron por usar trajes sin considerar otros aspectos de la celebración. Además, hubo quienes se sintieron decepcionados porque sus artistas favoritos no innovaran con su estilo durante el evento, el cual era la oportunidad perfecta para explorar y dejar volar la creatividad.

Por todo lo anterior, parece que muchos usuarios de redes sociales expresaron su descontento, pues las estrellas que desfilaron por la alfombra no siguieron la temática. Esto generó bastante molestia, la cual se vio reflejado en cientos de memes que compartieron en redes sociales para desahogarse, incluso catalogaron esta edición como una de las peores por la falta de esmero de los invitados, algo de lo que solo algunos famosos se salvaron.

