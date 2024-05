Es oficial: Banda MS tocará en el Zócalo el próximo 15 de septiembre, ¿cuánto cobrarán?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del próximo 15 de septiembre será una fecha importante para el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ¿la razón? Será la última vez que dé el grito de Independencia, acto que todos los mandatarios del país hacen anualmente en el balcón del Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Como era de esperarse, el líder del ejecutivo quiso tirar la casa por la ventana y el pasado 11 de abril lanzó una invitación a Banda MS para que dieran un concierto en la plancha.

Si bien, todo parece indicar que los cantantes de Tu perfume, Me vas a extrañar, Tu postura y No me pidas perdón, se tomaron su tiempo en responder a la invitación del tabasqueño, la mañana de este lunes, 5 de mayo, AMLO confirmó que la agrupación había aceptado su invitación, pero no es solo eso, sino que hasta cayó la boca de sus detractores insinuando que la banda no cobraría demasiado dinero por presentarse.

La noticia trascendió durante la conferencia de prensa denominada como ‘La Mañanera’, en la que el mandatario declaró que Banda MS había aceptado su invitación e incluso se comprometieron a no cobrar demasiado dinero, cosa que suelen criticarle al presidente cada vez que organiza un evento de esa escala. Un ejemplo de ello ocurrió hace un par de años, cuando Grupo Firme dio su propia presentación en el Zócalo de la CDMX.

“Por cierto, va a venir Banda MS, el 15 de septiembre, cuando lo dije aquí no habíamos hablado con ellos. Y les cuento la anécdota que buscaron al director y estaban en Las Vegas, y cuando Alejandro le dijo: ‘Es que el presidente los está invitando, nada más que no se vayan a pasar, que no vayan a cobrar mucho’. ‘Sí, sí, sí’, le dijo el gerente, conductor, uno de ellos, mánager, le dijo: ‘Tengo lleno el teléfono’”, contó satisfecho AMLO.

Banda MS dará concierto el próximo Día de la Independencia

Créditos: Internet

¿Un poco sobre Banda MS?

Son una agrupación que se creó en el año 2003 en Mazatlán, Sinaloa, cuenta con 15 integrantes; se trata de: Oswaldo Silvas, Alan Manuel Ramírez Salcido, David Castro Lejarza, Jairo Ernesto Osuna Tirado, Alberto Lizárraga, Pavel Josué Ocampo Quintero, Elías Nordahl Piña, Ricardo Nordahl Piña, José Javier Osuna Samano, Nicolás Tisnado Viera, José Alonso Viera Valdez, José Ángel Rojas Moreno, Francisco Javier Hernández Jiménez, Roberto Fausto Sánchez Aguirre, Christian Yahir Osuna Arechiga y Luis Fernando Osuna Torres.

La agrupación eligió el nombre de Banda MS debido a que se trata de las siglas de Mazatlán, Sinaloa (MS). De esta agrupación han salido grandes nombres, como es el caso de Julión Álvarez, quien participó en el conjunto al comienzo de su carrera musical. Asimismo, han colaborado con grandes figuras como es el caso de Marco Antonio Solís, Joan Sebastian, Edén Muñoz, Horacio Palencia, Joss Favela y Espinoza Paz.

Fuentes: Tribuna

Fuentes: Tribuna