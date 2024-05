"Está en decadencia": Tunden a Ingrid Coronado tras reconciliarse con Gustavo Adolfo en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 6 de mayo se estrenó la nueva etapa de Sale el Sol, donde Ingrid Coronado figura como la conductora estelar, sin embargo, un detalle empañó su debut en el programa. Resulta que la conductora recibió un sinfín de críticas debido a que en plena transmisión en vivo se reconcilió con el presentador Gustavo Adolfo Infante, con quien tuvo un pleito legal en el 2021.

En aquel entonces, Ingrid interpuso una orden de alejamiento contra el periodista por violencia de género, quien ahora apareció al aire para pedirle disculpas. Como se sabe, surgieron varios rumores de que la conductora puso como condición para aceptar el proyecto matutino la salida de Gustavo Adolfo. Sin embargo, él destacó que fue porque los directivos de Imagen TV le ofrecieron el cargo de director de espectáculos.

Esta mañana, el reencuentro entre Ingrid y Gustavo Adolfo provocó revuelo en redes sociales pues aunque se creía que entre ambos existía cierta enemistad por los comentarios emitidos de parte de Infante hacia Coronado desde su separación con Fernando Del Solar hasta la muerte del conductor argentino, hace algunas horas el periodista apareció en Sale el Sol para darle la bienvenida a la televisora.

Ingrid, bienvenida a Imagen, bienvenida a tu casa. Sabemos la vasta experiencia que tienes tú en la comunicación, en la conducción, en el entretenimiento y en hacer sentir emociones en la gente. Estamos muy emocionados de que vengas a formar parte de este matutino, que vengas a hacer una de las cabezas principales", dijo Infante.

De la misma manera, el periodista hizo hincapié en las diferencias que existen entre los dos, y comentó: "Han pasado cosas del ayer, pero hoy es el hoy y hay que ver para el mañana, ¿te parece?". En tanto que la exintegrante de Venga la Alegría puntualizó: "Tuvimos diferencias, pero son reconciliables. Te agradezco muchísimo tus palabras, te felicito por esta dirección de espectáculos y ¿borrón y cuenta nueva?".

No obstante, Gustavo Adolfo aprovechó el momento y le pidió a la conductora que le conceda una entrevista: "Antes del borrón y cuenta nueva tienes que sentarte conmigo en El Minuto que Cambió mi Destino". Finalmente, Ingrid no perdió la oportunidad de hacer alusión a las especulaciones de su llegada a Imagen TV, por lo que Infante respondió de manera muy discreta: "Decían que me había corrido, pero no, somos una familia".

Tras difundirse las imágenes de este encuentro, varios de los internautas reaccionaron a la reconciliación entre los comunicadores mencionando que la conductora se vio incómoda y que el periodista se disculpó únicamente por compromiso.

Qué hipócrita el chaparro y ella también".

Se vio patético".

Gustavo fue obligado a pedir perdón".

Ingrid está en decadencia".

Fuente: Tribuna