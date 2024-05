Golpe a TV Azteca: Filtran que Angélica Rivera será villana de nueva novela en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas el nombre de Angélica Rivera ha estado en todos los titulares del espectáculo mexicano debido a que se rumora su regreso a las novelas, pero había muchas dudas respecto a qué televisora tendría el privilegio de tener a 'La Gaviota' en unos de sus proyectos. Recientemente Juan José Origel habló al respecto y detalló que la querida actriz volverá a la actuación de la mano de Televisa.

Como se recordará, días atrás Angélica hizo pública su cuenta de Instagram luego de haberse alejado de los reflectores tras el fin de su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto en 2019. Inmediatamente después, se dijo que la famosa ya estaba lista para volver a los foros de grabación, pero había mucha expectativa de si sería en la televisora de San Ángel, donde formó su carrera, o si optaría por irse a TV Azteca o hasta Telemundo.

A pesar de que la intérprete no se ha pronunciado y tampoco confirmó la información que brindó la periodista Inés Moreno, quien desveló en su canal de YouTube que Rivera iniciaría grabaciones en la productora que pertenece a Epigmenio Ibarra, Argos Media Group, fue 'Pepillo' Origel quien brindó más detalles al respecto. Durante el programa Con Permiso, el presentador de televisión reveló que Angélica participará en una telenovela de Televisa pero en esta ocasión lo hará dando vida a la villana de la trama.

Sí va a regresar Angélica Rivera, ya está todo preparado, nada más que está todo como que muy cuidadito. Ya está trabajando en los preparativos de esta producción que es de Televisa, en donde ella va a estar", detalló el periodista.

Ante la sorpresa de Martha Figueroa, quien acude a los pasillos de San Ángel para cubrir su participación en el programa Hoy, Origel recalcó que Angélica no está grabando el proyecto en ese lugar porque están cuidando que no se filtre ningún detalle: "Es en otro lado para que la gente no sepa, es todo en secreto... Pero ella ahora va a ser la antagónica de la novela", subrayó el conductor guanajuatense.

Fue en el año 2007 cuando Angélica Rivera abandonó Televisa tras el gran éxito del melodrama Destilando amor, y se dice que esta decisión fue porque inició su relación con Enrique Peña Nieto, con quien contrajo nupcias en 2010, cuando era gobernador del Estado de México. Dos años más tarde, Enrique y Angélica se convertirán en la pareja presidencial; sin embargo, luego de su rompimiento amoroso con el exmandatario mexicano, la artista manifestó sus deseos de volver a la televisión.

