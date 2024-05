James Gunn revela imagen del nuevo 'Superman' en el DCU; mira aquí todos los detalles

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Bajo la dirección visionaria de James Gunn, el Universo Cinematográfico de DC (DCU) está experimentando una metamorfosis radical, marcada por la presentación de la primera imagen del nuevo Superman. Este hito representa un giro significativo en la evolución de los personajes de DC y su representación en la pantalla grande.

La imagen, presentada por Gunn, muestra a David Corenswet en el papel del Hombre de Acero. Corenswet, reconocido por su trabajo en Pearl, se alza como la nueva encarnación del icónico personaje en el reiniciado DCU. La fotografía, capturada por Jessica Miglio sin retoques de Photoshop, revela un traje actualizado inspirado en el Superman de Kingdom Come, con los emblemáticos calzoncillos rojos y el escudo de la Casa de El.

Crédito: Internet

La próxima película, titulada Superman, también incluye la actuación de Rachel Brosnahan como Lois Lane, junto a un elenco estelar que presenta a Nicholas Hoult como Lex Luthor. La visión de Gunn para esta nueva fase del DCU, conocida como Chapter One: Gods and Monsters, promete una narrativa más humana y compleja, apartándose de las representaciones tradicionales.

En los últimos años, el DCU ha experimentado diversos cambios en su enfoque y en la representación de sus personajes. Tras el éxito mixto de películas como Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom, se busca revitalizar la franquicia con nuevas historias y enfoques. Gunn y Peter Safran, como presidentes de DC Studios, lideran este esfuerzo de renovación.

La revelación de esta nueva imagen de Superman y los cambios en el DCU reflejan una tendencia más amplia en la industria del cine de superhéroes. Se busca explorar dimensiones más profundas de los personajes, presentándolos como seres poderosos pero también profundamente humanos. Esta evolución refleja los cambios en la sociedad y en las expectativas del público hacia las figuras heroicas.

La anticipación por la película Superman, programada para estrenarse el 11 de julio de 2025, es palpable. Con un enfoque renovado y una visión audaz, James Gunn está listo para llevar al DCU y a sus icónicos personajes a una nueva era de narrativa cinematográfica. Este emocionante capítulo promete abrir nuevas posibilidades para los fanáticos de los cómics y del cine, inaugurando una era fresca y prometedora en la saga de los superhéroes.

Fuente: Tribuna