Los peores vestidos en la historia de la Gala MET; Jared Leto, Madonna y más encabezan la lista

Estados Unidos.- El fervor se eleva este lunes 6 de mayo con la reaparición de uno de los eventos más esperados en el mundo de la moda: la Gala MET 2024. La alfombra roja más temática del año recibe a celebridades de renombre internacional bajo el lema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

El tema de este año, inspirado en el relato corto del mismo título escrito por J.G. Ballard en 1962, da forma a la exposición Bellas durmientes: Reanimando la moda, con 50 piezas de archivos que, aunque demasiado frágiles para ser vestidas o exhibidas en maniquíes, se presentarán en ataúdes de cristal, cobrando vida gracias a la tecnología. Este enfoque ofrece una experiencia inmersiva para los visitantes, según explican desde Vogue.

La gala MET, además de ser una celebración de la moda, es un evento donde la creatividad alcanza su punto álgido. A lo largo de su historia, hemos sido testigos de deslumbrantes aciertos y también de desafortunados atuendos en el código de vestimenta, que, aunque extravagantes, dejan una marca desagradable o hasta cómica en la historia de la gala y los que la observan.

Kim Petras

La cantante Kim Petras nos dio un ejemplo viviente de cómo llevar el código de estilo al extremo satírico durante la gala de 2021, centrada en la Independencia de los Estados Unidos. Su atuendo rozaba más lo caricaturesco que lo estiloso, convirtiéndose en el centro de atención por su peculiaridad.

Jared Leto

En un gesto divertido, Jared Leto se presentó disfrazado de la gatita Choupette, la mascota del diseñador Karl Lagerfeld, durante la gala homenaje a este último en 2023. Aunque entretenido, su elección no pasó desapercibida y generó un gran revuelo entre los asistentes y los seguidores del evento.

Doja Cat

Doja Cat sorprendió en la gala de 2023 con un atuendo peculiar que, si bien no fue tan extremo como el de Leto, tampoco logró cautivar a la audiencia. Su elección generó debate entre los críticos de moda y los seguidores del evento sobre si había acertado con su estilismo o no.

Julie Macklowe

El look de Julie Macklowe en 2017, inspirado en la diseñadora japonesa Rei Kawakubo, dejó perplejos a muchos. Aunque el evento sea temático, la elegancia y sofisticación siguen siendo fundamentales, y su elección no estuvo a la altura de las expectativas.

Madonna

La reina del pop también tuvo un traspié en la gala de 2017 con un estilismo que no estuvo a la altura de las expectativas. Su aparición en el evento con un atuendo poco favorecedor dejó a muchos de sus fans sorprendidos y decepcionados.

Lee Simmons

El vestido multicolor de Lee Simmons para la Gala MET 2008, cuyo tema era Superhéroes: Moda y Fantasía, generó opiniones encontradas. Algunos lo consideraron fuera de lugar, mientras que otros no captaron su perspectiva y lo criticaron duramente.

Kylie Jenner

Kylie Jenner desafió el dress code en 2023, dedicado a Karl Lagerfeld, con un impresionante vestido rojo que, aunque deslumbrante, no se alineaba con la temática de la noche. Su elección generó controversia entre los seguidores del evento y los expertos en moda.

Kylie Jenner (otra vez)

Jenner optó por un vestido de novia urbana en una gala cuya temática homenajeaba el glamour dorado de los años 1870 y 1890. Una elección desconcertante para muchos, que no lograron comprender su visión creativa y su decisión de alejarse del tema propuesto.

Cara Delevingne

La corona que lució Cara Delevingne en 2019, inspirada en el ensayo de Susan Sontag 'Notes on Camp', fue demasiado incluso para una temática tan extravagante. Su elección generó un gran debate sobre si había interpretado correctamente el tema de la noche o había ido demasiado lejos en su excentricidad.

