Luto en Televisa: 'El Flaco' Ibáñez confirma inesperada muerte de actor y anuncia su retiro

Ciudad de México.- El famoso primer actor Manuel 'Flaco' Ibáñez, quien tiene más de 50 años de trayectoria artística, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas reapareció ante las cámaras y compartió detalles de la muerte de un querido compañero de Televisa. Además, el reconocido intérprete confirmó su retiro de la actuación y estremeció a sus millones de seguidores.

El histrión, conocido por su entrañable personaje de 'Jorjais' en la serie Vecinos, estuvo en la presentación de la nueva apuesta de la televisora de San Ángel, la cual iba a ser protagonizada por María Elena Saldaña y Benito Castro, pero lastimosamente el actor falleció de manera repentina justo el día que iban a comenzar las pruebas. En su reciente encuentro con reporteros, Ibáñez recordó lo agridulce que fue para él ser llamado para este proyecto.

"Me fue muy mal, estaba yo en Yautepec y me hablaron y me dijeron que se cayó Benito de las escaleras y Reynaldo López me dijo 'te ocupo para que hagas el piloto'". Además, Ibáñez compartió cómo se enteró de la muerte de Castro horas más tarde de que le avisaran del accidente: "Me vine a las carreras y en el camino me habla mi hija y me dice se murió el buen Benito, me dolió mucho, fue muy agridulce", expresó.

Benito Castro murió en 2023

No obstante, aseguró que él y Castro eran "carnales", por lo cual su papel quedó en buenas manos: "Porque si quieren a Benito (en la serie), va estar cab... que venga", compartió entre risas. Además, 'El Flaco' resaltó que su personaje no es del 'Papiringo' sino uno nuevo: "Es el papá, quiero que esté muy claro porque mi hermano se nos adelantó, piensan que es La Güereja y algo más, pero no, es otra historia, soy el papá de María Elena y Cecilia Galliano".

Por otro lado, 'El Flaco' le confesó a los reporteros que él sí ha sido una persona precavida y contrario a otros compañeros del medio que tienen problemas económicos, él invirtió parte de sus ganancias y ahora podría vivir tranquilo si no lo llaman a trabajar: "Todo lo que gano lo invierto en ladrillos, tengo casas, techos, bienes raíces", dijo el actor de novelas como Antes muerta que Lichita, Qué pobres tan ricos y Las tontas no van al cielo.

Finalmente, Ibáñez compartió que en unos años más comenzará su retiro, el cual consistirá en aceptar menos y menos proyectos cada vez: "Yo no entiendo porqué me hablan a mis 77 años, y tengo pensado que ya a los 80 años, si Dios me lo permite, ya me voy a ir retirando". El también comediante confesó que su deseo por retirarse no es porque quiera descansar, sino porque no quiere que sus fans lo vean desmejorado.

Yo veo algunos que están mal físicamente y que tienen que trabajar. Yo toda mi vida he sido muy vanidoso y entonces no me gustaría que me vieran en una situación precaria en mi salud".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes